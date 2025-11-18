Hindustan Hindi News
सालों से थी नजर, फिर 4 घंटे में कैसे मार गिराया; हिडमा के खात्मे की इनसाइड स्टोरी

संक्षेप: केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ग्रेहाउंड की सहायता की, जिसने इस मुठभेड़ की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वर्षों से सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हिडमा की गतिविधियों और छिपने के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। कई बड़े अभियानों के बावजूद, उसे मार गिराना असाधारण रूप से कठिन साबित हो रहा था। 

Tue, 18 Nov 2025 06:18 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
आज सुरक्षाबलों के लिए कामयाबी का दिन है। 76 जवानों की जान लेने वाला और न जाने कितनी जिंदगियों का कातिल माडवी हिडमा मारा गया। पर ये ऑपरेशन सफल कैसे हुआ? 1 करोड़ के इस इनामी नक्सली कों सालों से ट्रैक किया जा रहा था,लेकिन सफलता मिली आज के दिन छत्तीसगढ और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास। 26 हमलों के मास्टरमाइंड के खात्मे का प्लान सुरक्षा सूत्रों ने बताया है।

न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने स्थानीय स्रोतों से मिली महत्वपूर्ण सहायता के साथ, हिडमा की गतिविधियों के बारे में सटीक और कार्रवाई करने के लिए सारी जानकारी जुटा ली थी। उन्होंने बताया कि लगभग 34 घंटे तक उसकी गतिविधियों की निगरानी करने के बाद, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक छोटी टीम बनाई।

भागने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए, संदिग्ध मुठभेड़ स्थल के चारों ओर केंद्रीय बलों के सुरक्षाकर्मियों की कई परतें रणनीतिक रूप से तैनात की गईं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि लक्ष्य यानी हिडमा एक नियंत्रित सीमा के भीतर ही फंसा रहे। सूत्रों के अनुसार, रात 2 बजे के आसपास, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। लगभग चार घंटे तक चली लंबी मुठभेड़ में हिडमा को मार गिराया गया।

केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ग्रेहाउंड (Greyhound) की सहायता की, जिसने इस मुठभेड़ की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वर्षों से सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हिडमा की गतिविधियों और छिपने के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। कई बड़े अभियानों के बावजूद, उसे मार गिराना असाधारण रूप से कठिन साबित हो रहा था क्योंकि इलाके का कठिन भूभाग, सीमित खुफिया जानकारी।, उसका मजबूत जमीनी नेटवर्क बाधा बन रहा था। हिडमा अपनी रणनीतिक अनुशासन और जंगल की गहरी समझ के कारण बड़ी संख्या में तैनात बलों से बार-बार भाग निकलने में सफल हो रहा था।

नक्सल विरोधी अभियानों से परिचित अधिकारियों के अनुसार, हिडमा मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में काम करता था। यह क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, घनी वनस्पति और न्यूनतम सड़क संपर्क वाला है। खड़ी ढलान (steep terrain) और भूल-भुलैया जैसी जंगल की पगडंडियां उसकी यूनिट को सुरक्षा बलों पर प्राकृतिक बढ़त देती थीं।

सुकमा में जन्मा होने के कारण, हिडमा को क्षेत्र की भौगोलिक बनावट (topography) का गहन ज्ञान था। इस परिचितता के कारण वह वर्षों से कई उच्च-तीव्रता वाले अभियानों से बच निकलने में कामयाब रहा। स्थानीय लोग अक्सर उसकी आंखें और कान बनकर काम करते थे। वे उसे सैनिकों की आवाजाही की समय पर जानकारी देते थे, जबकि कभी-कभी सुरक्षाकर्मियों को गुमराह भी कर देते थे।

इन भीतरी इलाकों में खुफिया जानकारी जुटाना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बना रहा। कमजोर संचार नेटवर्क और दूर-दूर तक फैले गांवों के कारण, वास्तविक समय (real-time) की, कार्रवाई योग्य जानकारी मिलना दुर्लभ था। यहां तक कि जब जानकारी मिल भी जाती थी, तो जब तक टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंचतीं, तब तक वह अक्सर पुरानी (outdated) हो चुकी होती थी। हिडमा बार-बार अपने कैम्प बदलने के लिए भी जाना जाता था। सुरक्षा टीमों को अक्सर ऐसे छोड़े हुए ठिकाने मिलते थे जो लगता था कि कुछ मिनट पहले ही खाली किए गए थे।

स्थानीय समर्थन ने उसे पकड़ में न आने की उसकी क्षमता को और मजबूत किया। उस क्षेत्र का निवासी होने के कारण, हिडमा स्थानीय बोलियां धाराप्रवाह बोलता था और आदिवासी समुदायों के बीच उसका मजबूत प्रभाव था। इस नेटवर्क ने उसे किसी भी ऑपरेशन के करीब पहुंचने से बहुत पहले ही सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बारे में शुरुआती चेतावनी प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

हाल के वर्षों में तीव्र किए गए अभियानों के बावजूद, हिडमा की जंगल के माहौल में घुलमिल जाने की क्षमता, उसकी रणनीतिक गतिशीलता के साथ मिलकर, उसे सुरक्षा बलों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माओवादी नेताओं में से एक बनाती थी जिसे बेअसर करना मुश्किल था। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा के किनारे ऑपरेशन जारी हैं, जिसमें अब माओवादी संगठन के शेष नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
