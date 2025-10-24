Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़low pressure over bay of bengal chhattisgarh weather dept issued rain warning
बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में 27 तक बारिश की चेतावनी

बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में 27 तक बारिश की चेतावनी

संक्षेप: पूर्व-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव से देश के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

Fri, 24 Oct 2025 03:21 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

पूर्व-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इन वेदर सिस्टम का प्रभाव छत्तीसगढ़ तक देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बदलने की संभावना है। IMD ने 28 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने 25, 26 और 27 अक्टूबर को रायपुर, बलोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 28 अक्टूबर को भी मौसम कमोबेश बारिश वाला ही रहेगा। 26 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। झारखंड में 29 अक्टूबर को मौसम खराब रहेगा। 24 और 25 अक्टूबर को कोंकण और गोवा और 24 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र में जबकि 25 से 27 अक्टूबर के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Weather Update अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।