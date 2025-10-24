बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में 27 तक बारिश की चेतावनी
संक्षेप: पूर्व-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव से देश के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
पूर्व-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इन वेदर सिस्टम का प्रभाव छत्तीसगढ़ तक देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बदलने की संभावना है। IMD ने 28 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने 25, 26 और 27 अक्टूबर को रायपुर, बलोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 28 अक्टूबर को भी मौसम कमोबेश बारिश वाला ही रहेगा। 26 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। झारखंड में 29 अक्टूबर को मौसम खराब रहेगा। 24 और 25 अक्टूबर को कोंकण और गोवा और 24 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र में जबकि 25 से 27 अक्टूबर के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।