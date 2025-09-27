low pressure area towards chhattisgarh weather will worsen rain alert in several districts छत्तीसगढ़ में ओर लो प्रेशर एरिया; कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से एक की मौत, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़low pressure area towards chhattisgarh weather will worsen rain alert in several districts

छत्तीसगढ़ में ओर लो प्रेशर एरिया; कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से एक की मौत

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की 2 घटनाएं हुई हैं। इनमें एक की मौत हुई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मौसम का ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSat, 27 Sep 2025 04:30 PM
मानसून की विदाई से पहले मध्य छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के बाद अब बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। दंतेवाड़ा में शुक्रवार रात से बारिश हो रही। रायपुर में रातभर रुक-रुक कर बारिश हुई है। मौसम विभाग की मानें तो निम्न दबाव का असर दक्षिण छत्तीसगढ़ पर ज्यादा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। सूबे में आकाशीय बिजली गिरने की 2 घटनाएं हुई हैं। इनमें एक की मौत हुई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण ओडिशा तट को पार कर गया है। यह दक्षिणी आंतरिक ओडिशा पर मौजूद है। इसके दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। यह अगले 24 घंटों के दौरान एक स्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। इसके बाद यह कमजोर भी होना शुरू होगा। हालांकि उससे पहले यह कई हिस्सों में जोरदार बारिश कराएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों के दौरान ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 27 और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दंतेवाड़ा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 56.0 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम खराब रहने के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में दो जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News Weather Weather News अन्य..

