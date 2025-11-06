Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Loco pilots union alleges factual error in initial probe report in Chhattisgarh train collision
वह काल्पनिक विवरणों पर आधारित; रेल हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर क्यों भड़का लोको पायलट यूनियन

वह काल्पनिक विवरणों पर आधारित; रेल हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर क्यों भड़का लोको पायलट यूनियन

संक्षेप: लोको पायलट यूनियन ने सिग्नल फेल होने की आशंका जताई है और कहा है कि मेमू चालक दल ने तकनीकी खराबी के कारण हरा सिग्नल देख लिया होगा। जिसकी वजह से यह दुर्घटना हो गई।

Thu, 6 Nov 2025 11:19 PMSourabh Jain पीटीआई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास 4 नवंबर को हुई रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर लोको पायलट यूनियन ने आपत्ति जताते हुए इसमें तथ्यात्मक त्रुटियां होने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में रेल हादसे के लिए ट्रेन के चालक दल को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिसके बाद लोको पायलट यूनियन (चालक दल यूनियन) ने इस रिपोर्ट को लेकर अपना विरोध जताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस हादसे के बाद पांच रेलवे विशेषज्ञों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में मेमू ट्रेन के चालक दल को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे लाल सिग्नल पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहे, जिसकी वजह से ट्रेन आगे जाकर मालगाड़ी से टकरा गई।

यूनियन बोला- रिपोर्ट काल्पनिक विवरणों पर आधारित

संबंधित रेलवे जोन को लिखे एक पत्र में, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच काल्पनिक विवरणों पर आधारित है और रिपोर्ट में गलत सिग्नल संख्याएं दर्ज की गई हैं।

AILRSA बिलासपुर के जोनल महासचिव वीके तिवारी ने दावा किया कि रिपोर्ट पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से तैयार की गई थी, ताकि चालक दल पर दोष मढ़ा जा सके और रेलवे प्रशासन की अन्य कमियों को छुपाया जा सके। तिवारी ने कहा, ‘हमारा संगठन बिना किसी तथ्यात्मक जांच के रेलवे प्रशासन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताता है।’

'अगर रेड सिग्नल होता तो…'

उधर AILRSA महासचिव अशोक कुमार राउत ने कहा, ‘हमने ट्रेन की गति का फ्लो चार्ट देखा है। इससे पता चलता है कि स्थानीय मेमू चालक दल ने एक सिग्नल 42 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। ऐसे में अगर उन्होंने अगला सिग्नल लाल रंग का देखा होता, तो वे ट्रेन की गति 42 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 73 किमी प्रति घंटे क्यों करते? ऐसा लगता है कि सिग्नल हरा था और इसलिए उन्होंने गति बढ़ा दी?’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जब उन्होंने आगे मालगाड़ी देखी, तो ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाए, लेकिन रुकने से पहले ही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। स्पीड फ्लो चार्ट टक्कर से पहले आपातकालीन ब्रेक लगाने को दर्शाता है।’ AILRSA सदस्यों ने जोर देकर कहा कि रेलवे का प्रारंभिक निष्कर्ष अंतिम नहीं है, क्योंकि यह पर्यवेक्षी अधिकारियों का है।

यूनियन ने कहा- हमें CRS रिपोर्ट का इंतजार

लोको पायलट यूनियन ने कहा, ‘जब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) अंतिम रिपोर्ट नहीं दे देते, किसी को भी दोषी ठहराना गलत है। CRS ने अभी जांच शुरू ही की है।’ बता दें कि मंगलवार को हुई इस दुर्घटना में बिलासपुर जिले में एक स्थानीय मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन पहले से पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में लोको पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

प्रारंभिक रिपोर्ट में क्रू मेंबर्स को बताया दोषी

इस रेल हादसा मामले को लेकर बुधवार को जॉइंट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के अनुसार सुपरवाइजरी जांच रिपोर्ट में प्राथमिक तौर पर ट्रेन के क्रू मेंबर्स को हादसे के लिए जिम्मेदार पाया गया है। लोकल ट्रेन के क्रू मेंबर ने डेंजर सिग्नल को क्रॉस किया था। इसके अलावा हादसे की जांच के लिए ​कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है, यानी रेल संरक्षा आयुक्त पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही पूरी वस्तु स्थिति का पता लग सकेगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना गटौरा और बिलासपुर के बीच सिग्नल या लाइन-स्विचिंग से जुड़ी तकनीकी त्रुटि भी हो सकती है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।