छत्तीसगढ़ के इन गांवों में 'शराबबंदी', पीने और बेचने पर भारी जुर्माना

राजनांदगांव जिले के कई गांवों ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शराबबंदी लागू की है। इस पहल ने न केवल जिले में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं।

छत्तीसगढ़ के कई गांवों में शराबबंदी लागू की गई है। यह बंदी सामाजिक स्तर पर की गई है। इस बंदी से सरकार और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। माना जा रहा है कि ग्रामीणों की इस पहल से पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की नई उम्मीद जग गई है। दरअसल, राजनांदगांव जिले के कई गांवों में शराबबंदी लागू की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के बिगड़ते माहौल के कारण ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है।

इन गांवों में शराबबंदी जानकारी के अनुसार, भरेगांव, आरला और मोखला गांवों में शुरू हुई शराबबंदी की पहल के बाद अब सुरगी, मोहड़ और माथलडबरी जैसे आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भी सख्त कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अब ग्रामीण शराब से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। उनका कहना है कि शराब के कारण गांव का माहौल आये दिन खराब हो रहा है। इस कारण सामाजिक स्तर पर ये फैसला लिया गया है।

पीने और बेचने पर भारी जुर्माना ग्रामीणों के अनुसार, गांव की सीमा शराब पीना और बेचना, दोनों मना है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो सामाजिक स्तर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यही कारण है कि इन गांवों में जगह-जगह पर बैनर-पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर 10 हजार आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।