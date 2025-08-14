liquor ban in these villages of Chhattisgarh heavy fine for drinking and selling छत्तीसगढ़ के इन गांवों में 'शराबबंदी', पीने और बेचने पर भारी जुर्माना, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़liquor ban in these villages of Chhattisgarh heavy fine for drinking and selling

छत्तीसगढ़ के इन गांवों में 'शराबबंदी', पीने और बेचने पर भारी जुर्माना

राजनांदगांव जिले के कई गांवों ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शराबबंदी लागू की है। इस पहल ने न केवल जिले में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, राजनांदगांवThu, 14 Aug 2025 11:23 AM
छत्तीसगढ़ के कई गांवों में शराबबंदी लागू की गई है। यह बंदी सामाजिक स्तर पर की गई है। इस बंदी से सरकार और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। माना जा रहा है कि ग्रामीणों की इस पहल से पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की नई उम्मीद जग गई है। दरअसल, राजनांदगांव जिले के कई गांवों में शराबबंदी लागू की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के बिगड़ते माहौल के कारण ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है।

इन गांवों में शराबबंदी

जानकारी के अनुसार, भरेगांव, आरला और मोखला गांवों में शुरू हुई शराबबंदी की पहल के बाद अब सुरगी, मोहड़ और माथलडबरी जैसे आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भी सख्त कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अब ग्रामीण शराब से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। उनका कहना है कि शराब के कारण गांव का माहौल आये दिन खराब हो रहा है। इस कारण सामाजिक स्तर पर ये फैसला लिया गया है।

पीने और बेचने पर भारी जुर्माना

ग्रामीणों के अनुसार, गांव की सीमा शराब पीना और बेचना, दोनों मना है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो सामाजिक स्तर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यही कारण है कि इन गांवों में जगह-जगह पर बैनर-पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर 10 हजार आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खैरागढ़ जिले के इन गांवों में भी शराबबंदी

इससे पहले खैरागढ़ जिले के कई गांवों में भी शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया था। यहां भी सामाजिक स्तर पर ही लागू किया गया है। खपरी दरबार गांव के ग्रामीणों का कहना था कि इस फैसले का उद्देश्य गांव को नशामुक्त और महिलाओं और बच्चों को शराब के दुष्प्रभावों से बचाना है। इस गांव में नियम तोड़ने वाले पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर अवैध शराब की सूचना कोई देता है तो उसे 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

