छत्तीसगढ़ कैबिनेट का 'चिंतन शिविर', लीडरशिप-AI समेत इन बातों पर हुई बात; CM बोले- सरकारों को भी लगातार सीखते रहना चाहिए
इस दो-दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य के 'गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट' और IIM रायपुर के सहयोग से किया जा रहा है और इसके आयोजन का मकसद मंत्रियों को आधुनिक प्रशासनिक तौर-तरीकों से लैस करना और उन्हें गवर्नेंस से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है।
रायपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) में शनिवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 'चिंतन शिविर' के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस की बदलती जरूरतों पर चर्चा की गई। इसके अलावा शुरुआती दिन टेक्नोलॉजी और भविष्य की गवर्नेंस भी चर्चा के अहम विषय रहे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बदलते समय की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकारों को भी लगातार सीखते रहना चाहिए, अपने कामकाज का आकलन करना चाहिए और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, गांवों और वन उत्पादों के महत्व को रेखांकित किया गया। साथ ही, टिकाऊ विकास के लिए पॉलिसी बनाने में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखने की जरूरत पर भी बात हुई।
सीएम साय ने कहा, 'इस चिंतन शिविर का मकसद गवर्नेंस को ज्यादा असरदार, इनोवेशन-आधारित और नतीजों पर केंद्रित बनाना है, साथ ही एक विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को भी आगे बढ़ाना है।' पहले दिन की चर्चाओं में गवर्नेंस को सिर्फ रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज से बदलकर एक प्रशिक्षित, जवाबदेह और नतीजों पर केंद्रित सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया, जो 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप हो। कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गवर्नेंस की क्वालिटी सिर्फ पॉलिसी और कल्याणकारी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वालों के विजन, ईमानदारी और फैसला लेने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सेशन से हुई। उन्होंने बताया कि कैसे एक जन-प्रतिनिधि की भूमिका विभागीय जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा होती है। अपने संबोधन में उन्होंने मंत्रियों के साथ लीडरशिप, जीवन मूल्यों, इमोशनल बैलेंस और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसे विषयों पर बात की।
इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर अभय करंदीकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा-आधारित फैसले लेने और डिजिटल गवर्नेंस की बढ़ती भूमिका पर बात की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस तरह पब्लिक सर्विस डिलीवरी की क्षमता और तेजी को बेहतर बना सकती है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में।
वहीं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक सेशन के दौरान ग्रामीण आय बढ़ाने, कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और गांव-केंद्रित विकास मॉडल अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।
चर्चा के दौरान बस्तर के बदलते हालात पर भी प्रमुखता से बात हुई। सुरक्षा की स्थिति में सुधार के साथ, सरकार का ध्यान अब इस इलाके में विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बस्तर में अगले चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थकेयर, टूरिज़्म, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसके लिए सरकारी सेवाओं को तेजी से पहुंचाने और ज्यादा जवाबदेह गवर्नेंस मॉडल की जरूरत होगी।
अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद राजनीतिक और प्रशासनिक लीडरशिप को मजबूत करना, पॉलिसी बनाने के तरीके को बेहतर बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और लोगों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना भी है।
इस दो-दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य के 'गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट' और IIM रायपुर के सहयोग से किया जा रहा है और इसके आयोजन का मकसद मंत्रियों को आधुनिक प्रशासनिक तौर-तरीकों से लैस करना और उन्हें गवर्नेंस से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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