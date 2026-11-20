छत्तीसगढ़ में ढहा खदान के 'टेलिंग्स' का पहाड़, हजारों पेड़ मलबे में दबे, अब लोगों को सता रही एक बात की चिंता
छत्तीसगढ़ में एक बड़े भूस्खलन के कारण सरकारी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC का माइनिंग वेस्ट डंप (खनन अपशिष्ट का ढेर), जिसे टेलिंग्स भी कहा जाता है का पहाड़ ढह गया। जिससे कि निकला मलबा आसपास के वन क्षेत्र में फैल गया और हजारों पेड़ उसके नीचे दब गए।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सरकारी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC की खदान से निकले मलबे के बड़े पहाड़ के ढह जाने के कारण मलबा आसपास के इलाकों में फैल गया। इस वजह से ना केवल एक-दो गांवों में जाने के कुछ रास्ते प्रभावित हुए हैं, बल्कि हजारों पेड़ भी मलबे के नीचे दब गए हैं। हालांकि इस घटना में अबतक किसी तरह की जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। फिर भी लोगों को अब पीने के पानी के स्रोतों के प्रभावित होने की चिंता सता रही है।
NMDC और जिला प्रशासन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल खनन कस्बे के पास बैलाडीला पहाड़ियों में हुई इस घटना में खदान की टेलिंग्स (खनिज अपशिष्ट) का पहाड़ खिसक गया। NMDC ने एक बयान में कहा कि भूस्खलन वन क्षेत्र में हुआ, जिससे उनका वेस्ट डंप बह गया और लावा गांव में जाने वाली सड़क प्रभावित हुई। कंपनी के बयान के अनुसार, भूस्खलन का मलबा एक जलधारा (नाले) के रास्ते लगभग 2-3 किलोमीटर तक बह गया और अंत में समतल जमीन पर जाकर जमा हो गया।
बारिश और दबाव को माना जा रहा वजह
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बारिश और दबाव के कारण मलबे का पहाड़ अचानक नीचे खिसक गया, जिसके चलते आसपास में करीब 20 वर्ग किलोमीटर का हरा-भरा जंगल कीचड़ वाले मलबे में दब गया। इस दौरान कई बड़े पेड़ भी उखड़कर मलबे के साथ काफी दूर तक बह गए। इससे इलाके के पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है।
लावा गांव जाने वाली सड़क को पहुंचा नुकसान
उधर घटना की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि लावा गांव जाने वाली सड़क को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि, एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, इसलिए गांव का संपर्क पूरी तरह से नहीं कटा है। सड़क को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा।
जांच के लिए आएगी IIT बॉम्बे और रुड़की की टीम
अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा, 'IIT रुड़की और IIT बॉम्बे के इंजीनियर घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, और उनके निरीक्षण के बाद ही भूस्खलन के असली कारण का पता चल सकेगा।'
ग्रामीणों के सामने खड़ा हुआ रोजी-रोटी का संकट
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हादसे का सबसे बुरा असर लोहा गांव के निवासियों पर पड़ा है, क्योंकि गांव को किरंदुल से जोड़ने वाली मुख्य सड़क इस हादसे के दौरान मलबे में बह गई। ऐसे में सड़क खराब होने से ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों का कहना है कि ये ग्रामीण अपनी उपज बेचने और जरूरी सामान खरीदने के लिए किरंदुल के साप्ताहिक बाजारों पर निर्भर हैं। ऐसे में वहां आना-जाना मुश्किल होने से ग्रामीणों की साप्ताहिक बाजार की रोजी-रोटी भी छिन गई है। साथ ही, सड़क की मरम्मत होने तक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में किसी मरीज को अस्पताल ले जाना भी बेहद कठिन हो गया है।
लोगों को सता रहा इस बात का सबसे ज्यादा डर
इसके अलावा स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि माइनिंग वेस्ट का मलबा उस जलधारा को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आसपास की बस्तियों और मलंगिर पर्यटन क्षेत्र को पीने का पानी मुहैया कराती है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन इस घटना पर एक विस्तृत आकलन रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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