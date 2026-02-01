अचाकन फटी घर की जमीन, निकलने लगी पानी की तेज धार; देखें खौफनाक VIDEO

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घर में अचानक जमीन फटी और चारो तरफ पानी ही पानी फैल गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक घर में अचानक जमीन फटी और चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया। पानी की धारा इतनी तेज फूटी की वहां खड़ा शख्स डर गया और मौके से भाग गया। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

क्या है वायरल वीडियो में वायरल वीडियो एक घर के अंदर का है घर के हॉल में एक शख्स जा रहा था होता है। इस दौरान अचानक पानी आने लगता है और थोड़ी ही देर में घर की फर्श फाड़कर जमीन की तेज धार निकल आती है। जमीन से निकली तेज धार से शख्स खौफ में आ जाता है और घर के अंदर भाग जाता है।