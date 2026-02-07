रायपुर में 5.42 लाख मतदाताओं पर संकट, 14 फरवरी तक नहीं सुधरी गड़बड़ी तो कट सकता है नाम
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका बनी हुई है। जिले के 5.42 लाख मतदाताओं के पास अब 14 फरवरी तक का ही समय शेष है, जिसमें वे गलतियों को सुधार करवा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका बनी हुई है। जिले के 5.42 लाख मतदाताओं के पास अब 14 फरवरी तक का ही समय शेष है, जिसमें वे गलतियों को सुधार करवा सकते हैं। तय समयसीमा के बाद किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा, क्योंकि 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इन 5.42 लाख मतदाताओं में से 4.22 लाख वोटरों के नाम, उम्र, पिता का नाम, लिंग अथवा अन्य व्यक्तिगत विवरणों में गड़बड़ी पाई गई है। वहीं 1.33 लाख मतदाताओं के वर्ष 2003 और 2025 के दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण उनके नामों पर आपत्ति दर्ज की गई है।
मतदाताओं तक नोटिस और सूचना पहुंचा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब तक सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो राज्यभर में सबसे अधिक नाम कटने का रिकॉर्ड रायपुर जिले में दर्ज हो सकता है। वर्तमान में भी नोटिस जारी करने के मामलों में रायपुर जिला प्रदेश में शीर्ष पर है।
जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18.92 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से शेष मतदाताओं के नामों में कोई विवाद नहीं है और उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि जिन मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज की गई है, उनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है और विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटरों के नाम ज्यादा कटे हैं।
हालांकि प्रशासन यह स्पष्ट कर चुका है कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया संभव रहेगी, लेकिन इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे मतदाताओं को असुविधा हो सकती है।
इस संबंध में उपजिला निर्वाचन अधिकारी नवीन सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस दी गई है, उनके पास 14 फरवरी तक सत्यापन कराने का अवसर है। 15 से 20 फरवरी तक प्रशासनिक प्रक्रिया चलेगी और 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित मतदाता समय रहते अपनी गड़बड़ियों का सुधार करा लें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
