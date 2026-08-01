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कुलगाम हमला: पीड़ितों को मदद, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सरकार देगी इतने रुपये

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, सक्ती/सारंगढ़
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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने ईंट-भट्ठे पर गोलीबारी कर दी। इसमें छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की मौत हो गई। बेहतर भविष्य की तलाश में गए इन मजदूरों की मौत से उनके परिवार सदमे में हैं।

kulgam terror attack
कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोलीमार कर हत्या कर दी।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने शुक्रवार को ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों पर गोलीबारी कर दी जिससे दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने शुक्रवार को देर शाम केलम स्थित ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग की। गरीबी के कारण छत्तीसगढ़ के गांवों से रोजगार की तलाश में दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना बेहतर भविष्य का सपना लेकर जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। उनकी मौत से दोनों परिवार सदमे में हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार देगी 10 लाख रुपये

इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले में 2 मजदूरों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। यह आर्थिक मदद 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से दी जाएगी। यह मदद जिला प्रशासन की छह- छह लाख रुपये की आर्थिक मदद के अलावा होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार देगी 20 लाख रुपये

वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। ऐसा कायराना कृत्य सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की ओर से दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी।

आतंकवाद के खिलाफ ऐक्शन के आदेश

इस बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम हमले के बाद शनिवार को श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए एसओपी की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश जारी किए।

परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा था दीपक

मालखरौदा पुलिस थाना इलाके के बुंदेली गांव के रहने वाले दीपक रात्रे (24) के चाचा हलधर रात्रे ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। दीपक की शादी कुछ साल पहले हुई थी और उसके परिवार में पत्नी और चार महीने का बेटा है। वह बेहतर भविष्य की उम्मीद में 7-8 महीने पहले पत्नी के साथ ईंट भट्ठे पर काम करने जम्मू-कश्मीर गया था। दीपक के पिता की मौत हो चुकी है। छोटा भाई दिव्यांग है।

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पहचान पूछा और धर्म के आधार पर मारी गोली

मृतक के परिजन हलधर रात्रे ने आरोप लगाया कि नकाबपोश आतंकियों ने मजदूरों से पहचान पूछी और धर्म के आधार पर गोली मारी। दीपक और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में मारे गए भूपेंद्र भैना सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव से थे। भैना (28) तीन-चार महीने पहले अपनी पत्नी के साथ जम्मू-कश्मीर में ईंट-भट्टे पर काम करने गया था। वह अपने अपने चार साल के बेटे को अपनी दादी और नाबालिग बहन के हवाले कर के गया था।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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