कृषि अधिकारी की करंट लगने से मौत, रायगढ़ में एक खेत में बिजली का तार बिछाने से हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के भेलवाटोली गांव में रविवार रात खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से कृषि अधिकारी की मौके पर ही दर्दनका मौत हो गई। मृतक कृषि अधिकारी की पहचान लाल कुमार साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाल कुमार साहू पुत्र त्रिलोचन साहू, निवासी भेलवाटोली, रविवार रात अपने खेत का काम पूरा कर घर लौट आए थे। देर रात किसी कार्यवश दोबारा खेत जाने पर वह करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने जंगली सूअरों से फसल को बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही लैलूंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कृषी अधिकारी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमॉर्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के खेतों में बिछाए गए तारों की जांच भी की है।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से जंगली सूअरों के आतंक के कारण कई लोग इस तरह अवैध रूप से करंट वाले बिजली तारों का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है और दोषी व्यक्ति की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
