Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Krishi Officer killed raigarh chhattisgarh Electricity current wire for wild boars

Praveen Sharma रायगढ़, वार्ताMon, 13 Oct 2025 12:23 PM
कृषि अधिकारी की करंट लगने से मौत, रायगढ़ में एक खेत में बिजली का तार बिछाने से हुआ हादसा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के भेलवाटोली गांव में रविवार रात खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से कृषि अधिकारी की मौके पर ही दर्दनका मौत हो गई। मृतक कृषि अधिकारी की पहचान लाल कुमार साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाल कुमार साहू पुत्र त्रिलोचन साहू, निवासी भेलवाटोली, रविवार रात अपने खेत का काम पूरा कर घर लौट आए थे। देर रात किसी कार्यवश दोबारा खेत जाने पर वह करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने जंगली सूअरों से फसल को बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही लैलूंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कृषी अधिकारी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमॉर्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के खेतों में बिछाए गए तारों की जांच भी की है।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से जंगली सूअरों के आतंक के कारण कई लोग इस तरह अवैध रूप से करंट वाले बिजली तारों का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है और दोषी व्यक्ति की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
