‘मेरी साथी ने ज्यादा नशा किया है ’… स्कूली छात्रा का वीडियो वायरल, 7 छात्रों को टीसी नोटिस
कोरबा में सात स्कूली छात्रों के नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। टीसी जारी करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरकारी स्कूल के सात विद्यार्थियों का कथित तौर पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन में हलचल मच गई है। मामले में स्कूल प्रशासन ने दो छात्राओं और पांच छात्रों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) जारी करने के लिए नोटिस दिया है। साथ ही घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है।
मामला जिले के पाली विकासखंड अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबी धतूरा का है। जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कक्षा 9वीं की दो छात्राएं कथित तौर पर शराब का सेवन करने के बाद सिगरेट पीते और गाली-गलौज करते दिखाई दे रही हैं। वहीं, अन्य कक्षाओं के पांच छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में कथित रूप से गांजा पीते नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि सभी सात विद्यार्थी आसपास के गांवों के निवासी हैं।
पढ़ाई छोड़कर नशा कर रहे थे
मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 14 नवंबर का बताया जा रहा है। उस दिन संबंधित विद्यार्थी स्कूल समय के दौरान पढ़ाई छोड़कर परिसर से बाहर चले गए थे। इसी दौरान छात्राओं ने स्वयं वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया था।
वायरल वीडियो में क्या बोलती दिखी छात्रा?
वायरल वीडियो में एक छात्रा यह कहते सुनाई दे रही है, 'हेलो गाइज, हम स्कूल से भागकर आ गए हैं। मेरी साथी ने ज्यादा नशा किया है, मैंने थोड़ा कम नशा किया है। पूरा गांव और स्कूल जानता है कि हम सिगरेट पीते हैं।'
अभिभावकों संग बैठक बुलाई गई
घटना सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल बलभद्र सिंह ने शाला प्रबंधन समिति और संबंधित छात्रों के अभिभावकों की बैठक बुलाई। बैठक में अभिभावकों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने वीडियो में दिखाई देने वाली दो छात्राओं और पांच छात्रों को टीसी देने के संबंध में नोटिस जारी किया। प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है।
अभिभावकों ने जाहिर की नाराजगी
इस घटना को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि स्कूल में अनुशासन सुनिश्चित करने के साथ ही स्कूल समय में परिसर से बाहर जाने वाले छात्रों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए।
लापरवाही के आरोप लगाए गए
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी छात्र-छात्राओं ने जिला कलेक्टर के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। ताजा प्रकरण के बाद स्कूल की निगरानी व्यवस्था और विद्यार्थियों में बढ़ती नशे की लत को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय से प्रतिक्रिया लेने के लिए कई बार दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिलहाल स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।
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