कोरबा: होमगार्ड ने जहर पीकर की आत्महत्या की कोशिश, जेब से मिला सुसाइड नोट
कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि जवान को कुछ दिनों पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था जिससे वह तनाव में में बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसी वजह से ये कदम उठाया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में बर्खास्त होमगार्ड ने कथित तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाकर जवान को अस्पताल में ईलाज के लिए ले जाया गया। नगर सेवा में कार्यरत जवान के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का दावा किया है। जवान का नाम संतोष पटेल है। जवान ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि जिला कमांडेंट और होम गार्ड के संभागीय कमांडेंट उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पटेल ने कथित तौर पर कलेक्टर कार्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उन्हें ईलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि जवान को कुछ दिनों पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था जिससे वह तनाव में में बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसी वजह से ये कदम उठाया।
विस्तृत जांच चल रही
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार पर भी विस्तृत जांच चल रही है। पटेल ने जिला कमांडेंट अनुज एक्का और होम गार्ड के संभागीय कमांडेंट के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।
उचित कार्रवाई की जाएगी
पुलिस का कहना है कि संतोष के ठीक होने के बाद उनका बयान दर्ज करवाया जाएगा और फिर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि होमगार्ड ने सुबह 8 बजे आत्महत्या की कोशिश की। कलेक्टर कुणाल दुदावत कुछ ही देर पहले झंडा फहराकर निकले थे। बताया जा रहा है कि कीटनाशक पीने के बाद संतोष पटेल की हालात गंभीर हो गई थी ऐसे में उन्हें ईलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया है।
