'जो करना है कर लो'... पूर्व गृहमंत्री के बेटे की धमकी, नशे में कार से दुकान को मारी टक्कर, थाने में भी काटा बवाल
पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद, संदीप कंवर का आक्रामक व्यवहार कथित तौर पर जारी रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी कथित तौर पर अपनी कार में पुलिस थाने से फरार हो गया। स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
छत्तसीगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम के बेटे संदीप कंवर ने कोरबा में एक दुकान को नशे की हालत में अपनी कार से टक्कर मारी और उसके बाद खुलेआम लोगों को धमकाते हुए नजर आए। इस दौरान संदीप ने धमकी देते हुए कहा कि मैं ननकीराम का बेटा हूं जो करना है करना है कर लो मुझे कुछ नहीं होने वाला।
घटना 11 मार्च की बताई जा रही है। संदीप की तेज रफ्तार कार ने इतवारी बाजार में एक दुकान को टक्कर मार दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक एत तेज रफ्तारी कार तेजी आई और अजीन कुरैशी की दुकान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दुकान को भारी नुकसान हुआ, इस दौरान दुकान के मालिक ने समय रहते खुद को टक्कर से बचा लिया।
आसपास मौजूद लोग थाने ले गए
चश्मदीद के मुताबिक टक्कर के दौरान संदीप कंवर नशे में धुत था। इसके बाद जब कुरैशी ने अपनी दुकान के नुकसान की बात की तो आरोपी संदीप ने कथित तौर पर गालीगलौच और मारपीट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कार से दुकान को टक्कर लगी उसपर 'पूर्व विधायक रामपुर' लिखा हुआ था। मामला बढ़ता देख आस-पास लोग इकट्ठा हुए और आरोपी को पुलिस थाना ले गए। थाने में भी संदीप ने पुलिस और शिकायतकर्ता के सामने अपना राजनीतिक रसूख दिखाया। संदीप ने इस दौरान कहा कि ‘मैं ननकीराम का बेटा हूं जो करना है करना है कर लो मुझे कुछ नहीं होने वाला।’
थाने में भी काटा जमकर बवाल
पुलिस स्टेशन के भीतर होने के बावजूद, उनका आक्रामक व्यवहार कथित तौर पर जारी रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी कथित तौर पर अपनी कार में पुलिस थाने से फरार हो गया। स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
राजनीतिक रसूख दिखाया
पीड़ित परिवार का दावा है कि संदीप लगातार अपने पिता के राजनीतिक रसूख दिखा रहा था और किसी को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दे रहा था। यह भी सामने आया है कि जिनकी दुकान पर टक्कर मारी गई, उनकी बेटी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर काम करती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब संदी कंवर नशे की हालात में इस तरह के हंगाम किया। वे पहले भी कई बार ऐसा करके लोगों को परेशान कर चुके हैं।
