Korba: Former lover along with his friends gang-raped and murdered the woman छत्तीसगढ़: पूर्व प्रेमी ने दोस्तों संग गैंग रेप कर महिला का किया मर्डर, जंगल में मिला कंकाल, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Korba: Former lover along with his friends gang-raped and murdered the woman

छत्तीसगढ़: पूर्व प्रेमी ने दोस्तों संग गैंग रेप कर महिला का किया मर्डर, जंगल में मिला कंकाल

पुलिस ने हत्या के 23 दिन बाद महिला का कंकाल बरामद किया है। इस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक आरोपी फरार है। पूरी घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोरबाThu, 21 Aug 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़: पूर्व प्रेमी ने दोस्तों संग गैंग रेप कर महिला का किया मर्डर, जंगल में मिला कंकाल

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक पूर्व प्रेमी ने अपने दो दोस्तों के साथ महिला का गैंग रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के 23 दिन बाद महिला का कंकाल बरामद किया है। इस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक आरोपी फरार है। कंकाल लालपुर जंगल के ढ़ेंगुरनाला से बरामद किया है। पसान थाना प्रभारी श्रवण विश्वकर्मा और ग्रामीणों की मौजूदगी में फॉरेंसिक अफसर डा. सत्यजीत कोसरिया ने जांच के बाद कंकाल लैब भेज दिया है।

पूर्व प्रेमी से मदद और बनाए शारीरिक संबंध

ASI जोगी ने बताया कि पीड़िता 27 जुलाई को सरकारी चावल और शक्कर लेने के लिए सोसायटी गई हुई थी। सुबह करीब 11 बजे तक उसने सामान खरीद लिया और इसके बाद घर तक पहुंचाने के लिए अपने पूर्व प्रेमी उमेंद्र को गाड़ी लेकर बुलाया। उमेंद्र प्रसाद बाइक लेकर पहुंचा। घर ले जाते वक्त रास्ते में घटनास्थल के निकट महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया।

पूर्व प्रेमी ने अपने दोस्तों संग किया गैंग रेप

पूर्व प्रेमी उमेंद्र ने अपने दो अन्य साथियों को भी बुला लिया और महिला को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इस तरह दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता ने जब थाना में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही तो इन लोगों ने मिलकर उसी के गमछा से गला घोंटकर मार डाला और शव को बोरा में भरकर नाला में फेंक दिया।

महिला घर नहीं लौटी तो दर्ज कराई एफआईआर

इधर जब महिला काफी देर तक घर नहीं लौटी तो अपने स्तर पर तलाश के बाद गुमशुदगी की सूचना परिजन द्वारा पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। जांच, बयान और विवेचना के दौरान तथ्यों का खुलासा हुआ। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया गया। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द भारतीय न्याय संहिता की धारा 70, 103(1), 238 व 3-5 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

गैंग रेप के बाद हत्या कर नाले में फेंक दिया था शव

कोरबी चौकी प्रभारी ASI सुरेश कुमार जोगी ने बताया कि लालपुर निवासी उमेंद प्रसाद और उसके सहयोगी संत राम ने हत्या कर चोटिया निवासी प्रियंका (बदला हुआ नाम) के शव को नाले में फेंक दिया था। 27 जुलाई 2025 को महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने महिला को तलाशने के लिए टीम बनाई थी। जांच-पड़ताल के बीच मुखबिर की सूचना और मृतका के पति के सहयोग से मुख्य आरोपी उमेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर महिला का कंकाल व अन्य सामान बरामद किया गया।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News Murder Gang Rape अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।