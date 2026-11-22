गाय चराने के पैसे मांगने गए थे, संदूक के 2000 रुपये देख डोली नियत; पत्नी-दोस्त संग महिला का किया मर्डर
छत्तीसगढ़ के कोरबा से हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के गांव लाद में महज 2 हजार रुपये के लिए भगमतिया बाई नामक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप पति-पत्नी और उसके दोस्त पर लगा है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा से हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के गांव लाद में महज 2 हजार रुपये के लिए भगमतिया बाई नामक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप पति-पत्नी और उसके दोस्त पर लगा है। जानकारी के मुताबिक, ये सभी लोग महिला को जानते थे। हत्या का आरोपी इंद्रपाल महिला के घर गाय चराने का काम करता था।
शराब पीने के बाद दिया वारदात को अंजाम
पुलिस के मुताबिक, हत्या से पहले इंद्रपाल और उसके दोस्त ने पहले शराब पी थी। इसके बाद महिला के घर में गाय-बैल चराने के पैसे लेने पहुंचे थे। लेकिन भगमाताई ने सिर्फ 500 रुपये दिए। इसी बीच उनकी नजर संदूक में रखे पैसों पर पड़ गई। लालच के चक्कर में तीनों ने चोरी के इरादे से भगमाताई के घर घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। और पैसे निकालकर फरार हो गए।
पति-पत्नी ने दोस्त के साथ की हत्या
हत्या को अंजाम देने में इंद्रपाल की पत्नी राजकुमारी और उसका दोस्त देव कुमार भी शामिल था। हत्या के दौरान इंद्रपाल ने महिला के हाथ पकड़े और उसकी पत्नी ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद घर में रखी नाइलॉन की रस्सी से बुजुर्ग महिला का गला घोंट दिया। हत्या के वक्त दोस्त देव घर के बाहर खड़े होकर निगरानी करता रहा। हत्या को अंजाम देने के बाद संदूक में रखे 2 हजार रुपये लेकर तीनों फरार हो गए।
मुंह में कपड़ा ठूंस गले में बांधी रस्सी…
जानकारी के मुताबिक, भगमतिया बाई सड़क किनारे के मकान में अकेली रहती थीं। उनका बेटा और बहू दूसरे मकान में रहते थे। जब इस घटना को अंजाम दिया गया, तब वह घर में अकेली सो रही थीं। वारदात की अगली सुबह जब बहु घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो सास को मरा पाया। उनके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और गले में रस्सी बंधी हुई थी। इसके बाद शोर मचाया तो चारों तरफ के लोग एकट्ठा हो गए। पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया।
घर की गाय चराने वाला ही निकला आरोपी
बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। मौका स्थल पर पुलिस समेत अन्य जांच दलों की टीम पहुंचीं। जांच के दौरान घर में गाय चराने वाले इंद्रपाल पर शक हुआ। शक के आधार पर पूछताछ हुई तो मामला खुल गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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