बीजेपी के 'नवीन बॉस' ने कांग्रेस की आंधी में भी खिलाया था छत्तीसगढ़ में कमल, खूब हुई तारीफ
नबीन को 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का प्रदेश प्रभारी ऐसे समय में बनाया गया था जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहुत मजबूत माना जा रहा था। अधिकांश एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने कांग्रेस की वापसी की भविष्यवाणी की थी।
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन अब बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। रविवार को इस ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सभी कयासों को ठंडा करते हुए फिर चौंका दिया। नितिन नबीन अब बीजेपी के नए बॉस होंगे, जिसका अंदाजा किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए चौंकाने जैसा है। दूर-दूर तक जिसक नाम की चर्चा न हो उसे बीजेपी हमेशा से सामने लाकर लोगों को ऐसे ही सरप्राइज देती आई है। यह भी बता दें कि ये नितिन नबीन ही थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाया था, वो भी तब जब भूपेश बघेल बतौर सीएम कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मान रहे थे।
कांग्रेस का किला ढहाया
यह बात भी रुचिकर है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत गढ़ को तोड़ने और बीजेपी को राज्य में निर्णायक जीत दिलाकर सत्ता में वापस लाने में उनकी व्यापक रूप से सराही गई भूमिका के बाद की गई है। नबीन को 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का प्रदेश प्रभारी ऐसे समय में बनाया गया था जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहुत मजबूत माना जा रहा था। अधिकांश एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने कांग्रेस की वापसी की भविष्यवाणी की थी। इन अनुमानों के विपरीत, बीजेपी ने न केवल कांग्रेस को हराया, बल्कि पांच साल बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की।
पार्टी नेताओं और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नबीन ने अपनी नियुक्ति के दिन से ही छत्तीसगढ़ में जमीनी काम शुरू कर दिया था। उन्होंने टिकट वितरण, संगठन के पुनर्गठन और बूथ-स्तर के प्रबंधन पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया। माइक्रो-लेवल समन्वय और जमीनी कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेने पर उनके जोर ने निराश हो चुके पार्टी कैडर को पुनर्जीवित करने में मदद की और पूरे राज्य में गति पैदा की।
पार्टी ने दिया बड़ा इनाम
नबीन को सबसे पहले 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी का सह-प्रभारी (co-in-charge) नियुक्त किया गया था, जब ओम माथुर राज्य के प्रभारी थे। उनकी ज़िम्मेदारियों में बढ़ोतरी बीजेपी के बेहतर संगठनात्मक तालमेल और चुनावी प्रदर्शन के बाद हुई। विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान उनकी भूमिका और भी प्रमुख हो गई, जहां 'महतारी वंदन योजना' के संदेश सहित लक्षित कल्याणकारी पहलों जैसी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत एक बड़ा मोड़ थी। पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और उस कांग्रेस के किले को तोड़ा जिसे अभेद्य माना जाता था। इस नतीजे से प्रभावित होकर, बीजेपी नेतृत्व ने नबीन पर और विश्वास जताया और उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया।
...तो इसलिए बने बीजेपी की पहली पसंद
इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 संसदीय सीटों में से 10 जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी सूत्रों ने इस सफलता का श्रेय नबीन के नेतृत्व में मज़बूत संगठनात्मक समन्वय, अनुशासित बूथ प्रबंधन और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं के साथ लगातार जुड़ाव को दिया। बीजेपी के भीतर अब नबीन को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिनकी क्षमताएं बिहार से कहीं आगे हैं। छत्तीसगढ़ में उनके काम ने जटिल राजनीतिक चुनौतियों का प्रबंधन करने, संगठन और रणनीति को एक सीध में लाने, और बड़े दांव वाले चुनावों में परिणाम देने की उनकी क्षमता को दर्शाया है। माना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक भूमिका में उनकी पदोन्नति के पीछे यही मुख्य कारण है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नबीन को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और पार्टी की सफलता में उनके नेतृत्व तथा योगदान की सराहना की। सोशल मीडिया पर एक संदेश में, साय ने कहा कि नबीन की दूरदर्शी सोच, अथक परिश्रम और संगठनात्मक कौशल ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई और जनता का विश्वास मजबूत हुआ।
