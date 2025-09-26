कवर्धा में कॉलेज स्टूडेंट से गैंगरेप के 3 आरोपी दबोचे गए, पहले भी जा चुके जेल

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया। महिला थाना क्षेत्र से युवती को तीन युवक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया। महिला थाना क्षेत्र से युवती को तीन युवक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी और तकनीकी टीम के मदद से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। युवती का मुलाहिजा के दौरान जिला अस्पताल में गुस्साई भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा में हुए सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में अपराध को स्वीकार भी किया। जांच से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जो चोरी जैसे मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता ने आरोपियों की पहचान की है। सभी जेल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर कांग्रेस कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

पुलिस की गाड़ी को घेर लिया था बता दें कि जब मेडिकल परीक्षण के लिए छात्रा को जिला अस्पताल लाया गया तो बड़ी संख्या में महिला संगठन, समाज के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया था और अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी 1. जितेन्द्र खरे उर्फ जित्तु (22 वर्ष) निवासी उर्जा पार्क के पास, वार्ड क्रमांक-9, कवर्धा

2. नसीम अहमद उर्फ छोटू (25 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 22, एकता चौक, कवर्धा

3. मोहम्मद सरफराज उर्फ सफ्फु (21 वर्ष) निवासी डालडापारा, आदर्शनगर, कवर्धा

अपराधियों को मिले सख्त सजा कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह गंभीर अपराध है। पीड़िता की सुरक्षा और न्याय हमारी प्राथमिकता है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस आम जनता को आश्वस्त करती है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के प्रति हमारी नीति “जीरो टॉलरेंस” की है। ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और बच्चियों की गरिमा व सुरक्षा के खिलाफ अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।