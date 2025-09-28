छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर! सुरक्षाबलों ने मार गिराए 3 नक्सली
छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल एनकाउंटर सामने आया है। सुरक्षाबलों ने कांकेर में तीन नक्सलियों को मार गिराया है।
छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षाबलों ने कांकेर में तीन नक्सलियों को मार गिराया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। जंगल में सर्च अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई थी, जिसमें तीन नक्सली मारे गए हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ कांकेर और गरियाबंद जिले की सीमा पर हुई। पुलिस ने बताया कि सीम पर स्थित रावस के जंगल में सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम सुबह नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस टीम में जीआरजी के साथ कांकेर और गारियाबंद की पुलिस भी थी। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर अभी भी चल रहा है।
पुलिस और डीआरजी के साथ हुए एनकाउंटर में अब तक तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान तीन शव बरामद किए और उसके साथ ही नक्सलियों के ठिकानों से हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए नक्सलियों में माओवादियों की एरिया कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के साथ ही सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक छत्तीसगढ़ में 252 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान सबसे ज्यादा 223 नक्सलवादी बस्तर संभाग में मारे गए हैं। इसके अलावा गरियाबंद में भी 27 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है।
इससे पहले 22 सितंबर को भी दो सीनियर माओवादी कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराया था। पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।