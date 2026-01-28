घोटाले के आरोपी अधिकारियों का भी प्रमोशन, मेरे साथ भेदभाव; IPS अधिकारी के CM को लिखे पत्र से बवाल

संक्षेप: छावई ने कहा कि कोई भी कोर्ट केस लंबित न होने के बावजूद उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) पे-स्केल से वंचित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।

छत्तीसगढ़ में एक पुलिस अधिकारी की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी से राज्य के पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। यह चिट्ठी IPS अधिकारी और कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छावई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी है और इसमें उन्होंने अपने साथ प्रमोशन में भेदभाव होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि कुछ अन्य IPS अधिकारियों पर आपराधिक मामले होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। पत्र में अपने साथ हो रहे इस व्यवहार को उन्होंने ना केवल अपने साथ भेदभाव बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

छावई ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि, 'महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले से जुड़े मामलों का सामना कर रहे कम से कम तीन IPS अधिकारियों को भी प्रमोट कर दिया गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।' बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए छावई ने कहा कि उन्हें न तो सीनियर स्केल दिया गया है और न ही उन्हें उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर प्रमोट किया गया है, जबकि 2012 बैच के अन्य अधिकारियों को प्रमोट कर दिया गया है।

अपने पत्र में उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कई बार उनके प्रमोशन की सिफारिश की, लेकिन भोपाल में लोकायुक्त के पास जांच के स्तर पर लंबित एक मामले का हवाला देते हुए इसे रोक दिया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 'एक IPS अधिकारी को तभी प्रमोशन से वंचित किया जा सकता है जबकि वह सस्पेंड हो या विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा हो या किसी अदालत में लंबित आपराधिक मामले में शामिल हो। लेकिन इनमें से कोई भी शर्त मेरे मामले पर लागू नहीं होती है, फिर भी मेरे प्रमोशन को जानबूझकर रोक दिया गया है।'

छावई ने कहा कि कोई भी कोर्ट केस लंबित न होने के बावजूद उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) पे-स्केल से वंचित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।