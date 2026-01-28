Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Kabirdham SP alleges discrimination in promotion, writes to CM Chhattisgarh
घोटाले के आरोपी अधिकारियों का भी प्रमोशन, मेरे साथ भेदभाव; IPS अधिकारी के CM को लिखे पत्र से बवाल

घोटाले के आरोपी अधिकारियों का भी प्रमोशन, मेरे साथ भेदभाव; IPS अधिकारी के CM को लिखे पत्र से बवाल

संक्षेप:

छावई ने कहा कि कोई भी कोर्ट केस लंबित न होने के बावजूद उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) पे-स्केल से वंचित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।

Jan 28, 2026 11:14 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, कबीरधाम, छत्तीसगढ़
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में एक पुलिस अधिकारी की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी से राज्य के पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। यह चिट्ठी IPS अधिकारी और कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छावई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी है और इसमें उन्होंने अपने साथ प्रमोशन में भेदभाव होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि कुछ अन्य IPS अधिकारियों पर आपराधिक मामले होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। पत्र में अपने साथ हो रहे इस व्यवहार को उन्होंने ना केवल अपने साथ भेदभाव बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छावई ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि, 'महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले से जुड़े मामलों का सामना कर रहे कम से कम तीन IPS अधिकारियों को भी प्रमोट कर दिया गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।' बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए छावई ने कहा कि उन्हें न तो सीनियर स्केल दिया गया है और न ही उन्हें उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर प्रमोट किया गया है, जबकि 2012 बैच के अन्य अधिकारियों को प्रमोट कर दिया गया है।

अपने पत्र में उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कई बार उनके प्रमोशन की सिफारिश की, लेकिन भोपाल में लोकायुक्त के पास जांच के स्तर पर लंबित एक मामले का हवाला देते हुए इसे रोक दिया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 'एक IPS अधिकारी को तभी प्रमोशन से वंचित किया जा सकता है जबकि वह सस्पेंड हो या विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा हो या किसी अदालत में लंबित आपराधिक मामले में शामिल हो। लेकिन इनमें से कोई भी शर्त मेरे मामले पर लागू नहीं होती है, फिर भी मेरे प्रमोशन को जानबूझकर रोक दिया गया है।'

छत्तीसगढ़ में IPS अधिकारी का प्रमोशन में भेदभाव का आरोप, CM साय को लिखी चिट्ठीछत्तीसगढ़ में IPS अधिकारी का प्रमोशन में भेदभाव का आरोप, CM साय को लिखी चिट्ठी

छावई ने कहा कि कोई भी कोर्ट केस लंबित न होने के बावजूद उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) पे-स्केल से वंचित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।

छावई 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत राज्य पुलिस सेवा (SPS) से की थी और बाद में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोट किया गया था।

ये भी पढ़ें:CG में वेतन बढ़ाने की मांग कर रहीं 2 रसोइयों की मौत, हड़ताल को महीनाभर हुआ पूरा
ये भी पढ़ें:बदलने वाला है छत्तीसगढ़ का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर; यहां होगी बारिश
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।