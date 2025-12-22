झीरम घाटी हमले की साजिश में कांग्रेस के इनसाइडर थे शामिल, जेपी नड्डा का बड़ा आरोप

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी लोग ही 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। ये इनसाइडरों के कारण ही कांग्रेस नेताओं की हत्या हुई।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि साल 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले की साजिश में कांग्रेस के कुछ इनसाइडर ही शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब नक्सलियों का यह हमला हुआ था तब वह छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी थे। उन्होंने इस घटना की स्थिति को बेहद करीब से देखा था। नड्डा ने दावा किया कि हमले के लिए नक्सलियों को सूचनाएं किसी बाहर वाले ने नहीं वरन कांग्रेस के भीतर के लोगों ने ही दी थी। इन लोगों ने अपने ही नेताओं को मरवाने की साजिश रची थी।

जेपी नड्डा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के दो साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में आयोजित 'जनादेश पर्व' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले के पीछे कांग्रेस के ही कुछ अंदरूनी लोगों का हाथ था। मुझे याद है जब यह भयानक हमला हुआ था तब मैं छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रभारी था। मैंने बेहद करीब से झीरम घाटी की घटना देखी है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने आगे कहा कि आज मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय नक्सलियों को काफिले की अंदरूनी जानकारी और लोकेशन की खबरें कोई बाहरी नहीं दे रहा था। कांग्रेस के बीच के ही कुछ लोग अपने नेताओं को मरवाने में लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता का क्या होगा।

जेपी नड्डा ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जमीन पर उतरकर कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि नक्सलवाद अब राज्य के केवल कुछ ही गांवों और जिलों तक सिमट कर रह गया है।