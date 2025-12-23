ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की उम्र में निधन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Jnanpith Award winner Vinod Kumar Shukla passes away
संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में जन्में हिंदी साहित्य के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। उनका छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एम्स में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।

Dec 23, 2025 06:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ में जन्में हिंदी साहित्य के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। उनका छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एम्स में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। विनोद कुमार शुक्ल जी को करीब एक महीना पहले ही भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था।

शुक्ल जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें दो दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट के दौरान उन्होंने आज शाम को अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे।

शुक्ल जी का जन्म एक जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उन्होंने अध्यापन को आजीविका के रूप में अपनाते हुए अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सृजन को समर्पित किया। सादगी, मौलिकता और गहरी संवेदनशीलता उनके लेखन की पहचान रही। शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह 'लगभग जयहिंद' है। उन्होंने नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी, जैसे विख्यात उपन्यास लिखे थे।

शुक्ल कवि, कथाकार और उपन्यासकार के रूप में समान रूप से प्रतिष्ठित रहे। उनकी पहली कविता 'लगभग जयहिंद' वर्ष 1971 में प्रकाशित हुई। उपन्यास 'नौकर की कमीज', 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' और 'खिलेगा तो देखेंगे' को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। 'नौकर की कमीज' पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणिकौल द्वारा इसी नाम से फिल्म भी बनाई गई थी। वहीं 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।

उनका लेखन प्रयोगधर्मी होने के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं और मध्यवर्गीय जीवन की सूक्ष्म परतों को बेहद सहज भाषा में अभिव्यक्त करता है। श्री शुक्ल के उपन्यासों ने लोकजीवन और आधुनिक मनुष्य की जटिल भावनाओं को एक साथ पिरोते हुए हिंदी उपन्यास को नई दृष्टि दी। उनकी रचनाओं ने भारतीय कथा-साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विशिष्ट भाषिक संरचना और गहन भावात्मक दृष्टि ने आलोचना की नई समझ विकसित करने की प्रेरणा दी।

अपने दीर्घ साहित्यिक जीवन में शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रज़ा पुरस्कार, शिखर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में उन्हें साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का सर्वोच्च सम्मान "महत्तर सदस्य" चुना गया था। उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। साहित्य प्रेमी, लेखक और पाठक उन्हें उनकी सादगीपूर्ण लेकिन गहराई से भरी रचनाओं के लिए सदैव स्मरण करेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

