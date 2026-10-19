शिक्षक बोला- 'रावण नहीं, ऋषि-मुनियों को जलाओ'- विवादित धार्मिक पोस्ट से बवाल, पुलिस पहुंची तो...
छत्तीसगढ़ के जशपुर में फेसबुक पर धार्मिक पोस्ट लिखने के आरोप में शिक्षक हेमंत बेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
दशहरा से पहले एक टीचर ने फेसबुक पर लिखा- "रावण नहीं, ऋषि-मुनियों को जलाओ।" विवादित धार्मिक फेसबुक पोस्ट सामने आते ही बवाल मच गया। विश्व हिंदु परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो बड़ा तमाशा हुआ। पहले तो टीचर ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है।
विवादित पोस्ट के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने की शिकायत
विवादित पोस्ट को लेकर विश्व हिंदु परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का नाम चराईडांड निवासी करनैल सिंह है। वह विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया, 15 अक्तूबर को फेसबुक पर हेमंत बेदी नामक शिक्षक ने विवादित धार्मिक पोस्ट लिखी थी।
धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप
इस पोस्ट में ऋषि-मुनियों को अपमानित करने वाले शब्द शामिल थे। हिंदू धर्मग्रंथों और देवी-देवताओं का अपमान किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा, इससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा है। समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके चलते पूरे समाज में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी।
नोटिस देने पहुंची पुलिस तो भागने लगा
शिकायत मिलने के बाद कुनकुरी पुलिस आरोपी हेमंत बेदी के गांव पहुंची। पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस देने पहुंची थी। लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी भाग खड़ा हुआ। उसने भागने की कोशिश की और तमाशा भी हुआ। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपनी गलती भी मान ली। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।
इस पूरे मामले में क्या बोले पुलिस अधिकारी
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करना गंभीर विषय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने या समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करने पर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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