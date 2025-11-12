तेरे बाप को मार कर लाश को बैग में ठूंस दिया.. बेटी को फोन कर मां ने सुनाई हत्या की दास्तान

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां मंगरीता नामक महिला ने वैवाहिक कलह के चलते अपने 43 वर्षीय पति संतोष भगत की हत्या कर दी और लाश को ट्रॉली बैग में ठूंसकर फरार हो गई।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 40 साल की महिला ने अपनी नवविवाहिता बेटी को फोन पर कुछ ऐसा कहा कि रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने तेरे पिता को मार डाला, लाश को बैग में ठूंसकर घर पर छोड़ दिया। ये शब्द सुनकर बेटी के होश उड़ गए। वहीं महिला फरार हो गई।

वैवाहिक कलह से खूनी खेल तक मुंबई में नौकरी करने वाली आरोपी मंगरीता कुछ महीने पहले अपने गांव भिंजपुर लौटी थी। पड़ोसियों की मानें तो पति संतोष भगत (43) के साथ झगड़े रोज की बात हो गए थे। 7 नवंबर को तो विवाद इतना बढ़ा कि अगले दिन तक गूंजता रहा। पुलिस का अंदाजा है कि 8 नवंबर की रात ही संतोष की हत्या कर दी।

फोन कटते ही दौड़ी बेटी, मिली लाश! 9 नवंबर को कोरबा में रह रही 23 साल की बेटी को मां का ये कॉल आया। कॉल कटते ही उसने पति और रिश्तेदारों को फोन घुमाए और 10 नवंबर को भिंजपुर पहुंची। वहां स्टील की ट्रॉली में कंबल में लिपटी संतोष की लाश मिली। बड़े भाई ने पुलिस को खबर की और जशपुर एसपी शशिमोहन सिंह ने तुरंत एक्शन लिया।