छत्तीसगढ़ के जशपुर में भयानक सड़क हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत

छत्तीसगढ़ के जशपुर में भयानक सड़क हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरातोली गांव के पास रविवार तड़के एक भयानक सड़क हादसे में कार और ट्रक की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Dec 07, 2025 12:10 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जशपुर
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रविवार तड़के एक भयानक सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई। दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरातोली गांव के पास कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

मौके पर ही हो गई पांच लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, ये पांच लोग कार से जशपुर की ओर जा रहे थे। रात करीब 3-4 बजे हादसा हुआ। टक्कर के बाद कार में फंसे सभी यात्री मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। मौके पर पुलिस पहुंची और लाशों को अस्पताल भेजा।

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना

हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फौरन दुलदुला पुलिस को खबर की। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबी लाशों को बाहर निकाला। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया।

मृतकों की पहचान अभी बाकी

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी मृतक चरईडांड़ इलाके के रहने वाले थे। उनकी सही पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है।

Chhatisgarh

