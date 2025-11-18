जिन हाथों ने कभी थामी थी बंदूकें,अब कैफे में कॉफी परोस रहे; कमाल की पहल!

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल हिंसा के पीड़ित और आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों द्वारा संचालित पांडुम कैफे का उद्घाटन किया है, जहां उन्हें प्रशिक्षण देकर पुनर्वास और सम्मानजनक आजीविका का अवसर प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक नया कैफे शुरू किया गया, जिसका संचालन ऐसे लोग कर रहे हैं जो या तो नक्सल हिंसा के पीड़ित रहे हैं या प्रतिबंधित माओवादी गतिविधियों के सदस्य रह चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित इस कैफे उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि यह पहल बस्तर में नक्सल उन्मूलन और शांति स्थापना के प्रयासों को नई दिशा देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिया गया प्रशिक्षण जगदलपुर के इस पांडुम कैफे में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली भी काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से उन्हें आतिथ्य सेवाओं, कैफे प्रबंधन, ग्राहक सेवा, स्वच्छता मानकों, खाद्य सुरक्षा और उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह कैफे नक्सली हिंसा के पीड़ितों और समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांडुम कैफे का शुभारंभ बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। हिंसा का मार्ग छोड़क कैफे में काम करने आई एक महिला ने भावुक होकर इस पुनर्वास पहल से हुए बदलाव की बात दोहराई।