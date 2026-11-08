ज्वेलरी शॉप से 1.75 करोड़ का सोना चोरी, लाल साड़ी वाली महिला ने ऐसे किया कांड
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एक ज्वेलरी दुकान से करीब पौने दो करोड़ रुपये मूल्य के सोने की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के व्यस्त पैलेस रोड स्थित मोती ज्वेलरी में शनिवार को अज्ञात महिलाओं ने कथित तौर पर भीड़ का फायदा उठाकर लगभग 1200 ग्राम सोने से भरा बॉक्स चुरा लिया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एक ज्वेलरी दुकान से करीब पौने दो करोड़ रुपये मूल्य के सोने की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के व्यस्त पैलेस रोड स्थित मोती ज्वेलरी में शनिवार को अज्ञात महिलाओं ने कथित तौर पर भीड़ का फायदा उठाकर लगभग 1200 ग्राम सोने से भरा बॉक्स चुरा लिया।
आज प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी। इसी बीच कुछ महिलाएं दुकान में पहुंचीं और कर्मचारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर सोने के आभूषणों से भरा बॉक्स लेकर निकल गईं। चोरी गये सोने की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ 75 लाख रुपये बताई जा रही है।
लाल साड़ी में आई महिला ने किया कांड
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में लाल साड़ी पहने एक महिला काउंटर से सोने से भरा बॉक्स उठाकर अपनी सहयोगी महिला को सौंपती दिखाई दे रही है। फुटेज के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि महिलाओं ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।
CCTV में कैद हुई वारदात, जांच जारी
घटना की जानकारी सामने आने के बाद दुकान संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने और घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस वारदात ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले में विस्तृत पुलिस जांच और चोरी गए सोने की बरामदगी के संबंध में आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक और मामला सामने आया है। यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर दीपावली के दिन रविवार को बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्त की मौत हो गयी।प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनकुरी थाना क्षेत्र के सलियाटोली में सुबह करीब पांच बजे हजारीबाग से संबलपुर जा रही बस और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गयी। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गयी।
पुलिस ने बताया कि बस हजारीबाग से यात्रियों को लेकर संबलपुर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक जशपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सलियाटोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में ट्रक चालक की जान चली गयी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें