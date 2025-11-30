दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों का सरेंडर; अबूझमाड़ में बना ITBP का अहम बेस, आखिरी गढ़ भी ध्वस्त

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ताबूत में ITBP ने आखिरी कील ठोंक दी है। ITBP ने अबूझमाड़ में अपना अहम बेस बनाया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें से 27 पर कुल 65 लाख रुपये का इनाम था।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ताबूत में ITBP ने आखिरी कील ठोंकने का काम किया है। ITBP ने अबूझमाड़ में अपना अहम बेस बनाकर छत्तीसगढ़ के घने और मुश्किल पहुंच वाले इलाके में एक साल का स्ट्रेटेजिक विस्तार पूरा कर लिया है। इससे नक्सलियों का आखिरी बड़ा इंटरस्टेट मूवमेंट कॉरिडोर सील हो गया है। वहीं दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें से 27 पर 65 लाख रुपये का इनाम था।

सरेंडर करने वालों में 12 महिलाएं सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिलाएं भी हैं। ये नक्सली कई मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। कुछ नक्सली मार्च 2020 में ग्राम मिनपा के जंगलों में हुई उस मुठभेड़ में शामिल थे जिसमें 26 जवानों की शहादत हुई थी जबकि 20 जवान घायल हुए थे। इन नक्सलियों की मार्च 2020 की नक्सल हिंसा में भी सक्रिय भूमिका बताई जाती है। सरेंडर करने वाले कुछ नक्सली साल 2024 ग्राम थूलथूली के मुठभेड़ों में भी शामिल रहे हैं।

20 महीनों में 508 से अधिक ने डाले हथियार दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव राय ने बताया कि नक्सलियों ने पूना मारगेम (पुनर्वास नीति) पहल के तहत पुलिस और CRPF के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये की तत्कालिक मदद दी जाएगी। इनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग, खेती की जमीन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले में बीते 20 महीनों में 508 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। इनमें से 165 पर इनाम घोषित था।

ITBP ने अबूझमाड़ में बनाया बेस इस बीच नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ITBP ने 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ के घने और मुश्किल पहुंच वाले अबूझमाड़ इलाके में लंका कंपनी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की। इसके साथ ही बल का एक साल का स्ट्रेटेजिक विस्तार पूरा हो गया। इस कदम के साथ ही नक्सलियों का आखिरी बड़ा इंटरस्टेट मूवमेंट कॉरिडोर सील हो गया है।

नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी ध्वस्त यह आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से 3 महीने से कम समय में बनाया गया 9वां कैंप है। इस इलाके को कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। लंका COB बेस की स्थापना के साथ नक्सलियों का यह कथित आखिरी गढ़ भी ध्वस्त हो गया है। इस बेस को ITBP की 44वीं बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवान मिलकर चलाते हैं। यह महाराष्ट्र सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर है।

नक्सलियों का इंटरस्टेट ट्रांजिट रूट ब्लॉक यह इलाका गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), बीजापुर (छत्तीसगढ़) और तेलंगाना के आस-पास के इलाकों में नक्सल प्रभावित इलाकों को जोड़ता था। अब यहां बेस कैंप बनने से नक्सलियों के इंटरस्टेट ट्रांजिट रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कामयाबी घने जंगलों में महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद आई है। सीनियर नक्सल बसवराजू के बोटर हिल पर मारे जाने के बाद मुहिम में तेजी मिली। इससे इलाके में विकास के काम रफ्तार पकड़ सकेंगे।