IPS अंकिता शर्मा ने साड़ी पहनकर धड़ाधड़ चलाई AK-47, हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल
विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद IPS अंकिता शर्मा ने चलाई AK-47। कंधे पर रखकर धड़ाधड़ बंदूक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक वीडियो सामने आई है। इसमें IPS अफसर अंकिता शर्मा AK-47 से धड़ाधड़ हवाई फायरिंग करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
लेडी IPS ने कंधे पर रखकर धड़ाधड़ चलाई AK-47
शेयर हो रहे वीडियो में IPS अफसर अंकिता शर्मा के हाथों में AK-47 नजर आती है। पहले वह उसे लोड करती हैं। फिर कंधे पर रखकर एक के बाद एक धड़ाधड़ फायरिंग करती हैं। वह एक के बाद एक करके 9 राउंड हवा में फायर करती हैं। बताया जा रहा है कि विधि-विधान से हुए शस्त्र पूजन के बाद महिला अधिकारी ने हवाई फायरिंग की।
2018 बैच की IPS अफसर हैं अंकिता शर्मा
लेडी सिंघम के नाम से मशहूर IPS अंकिता शर्मा अपने धाकड़ और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की IPS अफसर हैं। वो अक्सर सख्त पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों के लिए चर्चाओं में रहती हैं। वह इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव हैं। इस प्लेटफॉर्म पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं।
नक्सलियों-अपराधियों के खिलाफ कई ऑपरेशन किए
अंकिता शर्मा इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स साझा करती रहती हैं। उनके कामकाजी हिस्सों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने अपराधियों और नक्सलियों से जुड़े कई ऑपरेशन चलाए। अपनी तेज तर्रार छवि और व्यवहार के चलते उन्हें लेडी सिंघम के नाम से पहचाना जाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें