काम की बात: CM साय ने दी 774 सड़कों की सौगात, अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की भी हुई शुरुआत; शहरी क्षेत्रों के चक्कर लगाने से मुक्ति
सीएम साय ने कहा कि गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाना विकास की बुनियादी आवश्यकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 774 सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 2427 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 2225 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इस अवसर में सीएम साय ने कहा कि गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाना विकास की बुनियादी आवश्यकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सेवा केंद्रों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से गांव स्तर पर ही आम नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज और विभिन्न डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नक्सलवाद के खात्मे पर क्या बोले?
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे में केंद्र और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के जवानों के साहस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की रणनीति की भी सराहना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कड़ा कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
'देश का हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा'
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के संतुलित विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस दूरदर्शी पहल से आज देश का हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रही है। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच दूरी घटेगी और आवागमन तेज और सुगम होगा।
सीएम ने एक्स पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा 'आज जशपुर प्रवास के दौरान ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-04)’ का शुभारंभ करते हुए सुखद अनुभूति हुई। इस पहल से 2427 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश की 781 बसाहटें सीधे मजबूत सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ेंगी। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ग्राम विकास के स्वप्न को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार निरंतर साकार कर रही है। जनजातीय अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने का हमारा संकल्प इन सड़कों के माध्यम से सिद्ध हो रहा है। ये सड़कें स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे मूलभूत क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार करेंगी और दूरस्थ इलाकों तक समृद्धि पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मेरे आदिवासी भाई-बहनों के जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वे समृद्ध होंगे, प्रगति के मार्ग से सीधे जुड़ेंगे।'
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