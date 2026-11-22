ध्यान दें! 6 से 18 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में इस रूट की प्रभावित रहेंगी 27 ट्रेनें, 10 रद्द
चांपा में चौथी रेल लाइन और ऑटो सिग्नलिंग कार्य के कारण 6 से 18 दिसंबर तक 27 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे की ओर से इनमें से 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 11 ट्रेनें देरी से चलेंगीं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत चांपा स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने और ऑटो सिग्नलिंग कार्य के कारण 6 से 18 दिसंबर तक 27 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 6 ट्रेनें अपने स्टॉपेज से पहले समाप्त होंगी जबकि 11 ट्रेनें एक से 9 घंटे तक की देरी से चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को भी 7 से 18 दिसंबर के दौरान कोरबा-बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा।
अंतिम चरण में 206 किमी लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना
भारतीय रेलवे ने बताया कि बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से झारसुगुड़ा (ओडिशा) के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी परियोजना के तहत चांपा रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के काम किए जाएंगे। इन कामों के कारण विभिन्न यात्री ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है।
6 से 18 दिसंबर के बीच 27 ट्रेनें प्रभावित, 10 रद्द, 11 रहेंगी लेट
भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, बिलासपुर रेल मंडल के तहत आने वाले चांपा स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने और चांपा-जांजगीर नैला रेलखंड में ऑटो सिग्नलिंग के काम के चलते 6 से 18 दिसंबर के बीच कुल 27 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इस दौरान 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 6 ट्रेनें निर्धारित स्टॉपेज से पहले समाप्त हो जाएंगी। रेलवे का यह भी कहना है कि 11 ट्रेनें देर से चलेंगी। इनमें एक से 9 घंटे तक की देरी देखी जा सकती है।
कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस पैसेंजर के रूप में दौड़ेगी
भारतीय रेलवे ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने बदली परिस्थितियों के कारण यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 से 18 दिसंबर तक कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस (18250/18249) को कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला लिया गया है। इससे संबंधित रेलखंड के यात्रियों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
परियोजना से क्या आएगा बदलाव?
भारतीय रेलवे का कहना है कि चौथी रेल लाइन परियोजना पूरी होने के बाद बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेलमार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होंगे। इससे यात्री एवं मालगाड़ियों के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। नई रेल लाइन से इस रेलखंड की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। इसके साथ ही ट्रेनों की आवाजाही में सुधार होगा। साथ ही आने वाले दिनों में नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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