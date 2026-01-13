Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़In Raipur, a bangle seller raped an innocent girl for 5 days.
चूड़ी वाले अंकल चॉकलेट देकर घर ले जाते थे, फिर...; रायपुर में मासूम बच्ची से 5 दिन तक रेप

चूड़ी वाले अंकल चॉकलेट देकर घर ले जाते थे, फिर...; रायपुर में मासूम बच्ची से 5 दिन तक रेप

संक्षेप:

यहां चूड़ी व्यापारी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर मासूम बच्ची से लगातार पांच दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी तब सामने आई, जब बच्ची ने नहाते समय अपनी चाची को दर्द होने की बात बताई।

Jan 13, 2026 03:32 pm ISTRatan Gupta वार्ता, रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार को सामने आई। यहां चूड़ी व्यापारी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर मासूम बच्ची से लगातार पांच दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी तब सामने आई, जब बच्ची ने नहाते समय अपनी चाची को दर्द होने की बात बताई।

बच्ची ने नहाते समय चाची को सुनाई आपबीति

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बच्ची को चॉकलेट और मिठाइयों का लालच देकर अपनी दुकान पर बुलाता और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। इस घटना का खुलासा बच्ची ने नहाते समय चाची से किया। परिजनों के अनुसार 12 जनवरी की सुबह बच्ची दर्द से कराह रही थी। चाची ने उसे नहलाते हुए पूछा, तो बच्ची ने रोते हुए सारी घटना बता दी।

चूड़ी वाले अंकल रोज चॉकलेट देकर घर ले जाते

मासूम पीड़िता ने बताया, "चूड़ी वाले अंकल रोज चॉकलेट देकर घर ले जाते थे। उसके साथ गंदा काम करते थे और बताने पर मारने की धामकी देते थे।" यह सिलसिला सात से 11 जनवरी तक चला। पीड़िता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर हिम्मत करके चाची को अपने साथ हुए घिनौने काम को बताया।

आरोपी को कर लिया गया गिरफ्तार

परिजनों ने तत्काल सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच तेज कर दी है। अदालत में जल्द पेशी होगी। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। फिलहाल सुरक्षा के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात है।

