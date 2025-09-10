In Korba, a CAF jawan shot his sister-in-law and uncle-in-law छत्तीसगढ़: ड्यूटी छोड़कर आए CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को गोलियों से उड़ाया, मर्डर की क्या वजह?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के जवान ने अपनी साली और चाचा ससुर को गोलियों से उड़ा दिया। दोनों की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। मृतक साली का नाम मदालसा बिन्धराज और चाचा ससुर का नाम राजेश कुमार है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 02:57 PM
छत्तीसगढ़ के कोरबा से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के जवान ने अपनी साली और चाचा ससुर को गोलियों से उड़ा दिया। दोनों की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। मृतक साली का नाम मदालसा बिन्धराज और चाचा ससुर का नाम राजेश कुमार है।

जानकारी के मुताबिक सिर पर गुस्सा सवार जवान, (टेसराम बिंझवार उर्फ जगन्नाथ बिंझवार) ने जब अपनी साली पर गोलियां चलाईं तो चाचा ससुर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा और फिर सुसर पर भी गोलियां चला दीं। दोनों की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

डबल मर्डर के पीछे की वजह पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जवान ने ये हत्याएं पारिवारिक घरेलू विवाद के चलते की हैं। पुलिस द्वारा अभी पुष्टि होना बाकी है। बताया गया कि बुझवार को उसकी रिजर्व बल में ड्यूटी लगी थी। मगर वह ड्यूटी छोड़कर घर आया और सर्विस राइफल उठाकर सीधे साली के गांव पहुंचा।

उसने घर में घुसकर साली को गोलियां मारीं। बीच-बचाव करने आए चाचा ससुर को भी गोलियां मारीं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इधर गांव वालों ने भाग रहे जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरदी बाजार पुलिस ने जवान को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है।

