छत्तीसगढ़: ड्यूटी छोड़कर आए CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को गोलियों से उड़ाया, मर्डर की क्या वजह?

छत्तीसगढ़ के कोरबा से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के जवान ने अपनी साली और चाचा ससुर को गोलियों से उड़ा दिया। दोनों की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। मृतक साली का नाम मदालसा बिन्धराज और चाचा ससुर का नाम राजेश कुमार है।

जानकारी के मुताबिक सिर पर गुस्सा सवार जवान, (टेसराम बिंझवार उर्फ जगन्नाथ बिंझवार) ने जब अपनी साली पर गोलियां चलाईं तो चाचा ससुर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा और फिर सुसर पर भी गोलियां चला दीं। दोनों की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

डबल मर्डर के पीछे की वजह पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जवान ने ये हत्याएं पारिवारिक घरेलू विवाद के चलते की हैं। पुलिस द्वारा अभी पुष्टि होना बाकी है। बताया गया कि बुझवार को उसकी रिजर्व बल में ड्यूटी लगी थी। मगर वह ड्यूटी छोड़कर घर आया और सर्विस राइफल उठाकर सीधे साली के गांव पहुंचा।