Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़In Jashpur, three friends murdered their companion for commission money.
चाकू से काटा, रॉड से मारा, फिर पेट्रोल से जलाई लाश; 3 दोस्तों ने साथी को किसलिए मार डाला?

संक्षेप: युवक की हत्या उसके तीन साथियों ने की थी। पुलिस के मुताबिक, तीनों दोस्तों ने पहले उसे चाकू से काटा, रॉड से मारा, इसके बाद उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

Sun, 2 Nov 2025 05:57 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जशपुर
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 28 साल के सीमित खाका नामक युवक की हत्या का मामला खुलकर सामने आ गया है। युवक की हत्या उसके तीन साथियों ने की थी। पुलिस के मुताबिक, तीनों दोस्तों ने पहले उसे चाकू से काटा, रॉड से मारा, इसके बाद उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कमीशन के पैसों को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया था। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवक जशपुर के सीटोंगा का रहने वाला था। वह अपने साथियों के साथ काम करने हजारीबाग गया था। वापस आए तो तीनों दोस्तों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वहां से मिले कमीशन के पैसों का ठीक से बटबारा नहीं हो पाया।

जानकारी के मुताबिक, चारों ने मिलकर पहले शराब पी। इसी बीच सबके बीच में कमीशन के पैसों को लेकर खींचतान शुरू हो गई। मामला उग्र हो गया और तीनों दोस्तों ने मिलकर सीमित खाका के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, इन तीनों आरोपियों में एक नाबालिग भी है। बाकी दोनों 25 और 24 साल के हैं।

पुलिस के मुताबिक, पहले तीनों ने उसे मारा पीटा। इसके बाद लाश को करीब 400 मीटर दूर ले गए और पेट्रोल से उसकी लाश को जलाने की कोशिश की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इसके बाद अधजली लाश देखकर मामला खुला, तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद जांच तेज हुई, तो एक एक-एक कर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

