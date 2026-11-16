काला-सूअर बोलने पर दोस्त को फावड़े से काट डाला, हत्या कर डैम में फेंकी लाश; बहन पर...
जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार में एक युवक ने अपने दोस्त को सूअर और काला कह दिया था, इससे चिढ़कर दोस्त नाराज हो गया और फिर फावड़े से उसको काट डाला। आरोपी को यह भी शक था कि उसकी वह उसकी बहन पर…
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से दोस्त को भद्दे कमेंट करके चिढ़ाने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार में एक युवक ने अपने दोस्त को सूअर और काला कह दिया था, इससे चिढ़कर दोस्त नाराज हो गया और फिर फावड़े से उसको काट डाला। आरोपी को यह भी शक था कि उसकी वह उसकी बहन पर गलत नीयत रखता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। इन सब कारणों के चलते आरोपी युवक ने दोस्त की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों थे बचपन के दोस्त, घर तक था आना-जाना
इस पूरे मामले के खुलने की शुरूआत 14 नवंबर को शव मिलने के बाद शुरू हुई। शव मिला, पुलिस ने एक्शन लिया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल हुआ फावड़ा और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद आरोपी युवक से पूछताछ शुरू हुई तो मामले की सारी परतें खुलने लगीं। किशन साहू और आदित्य टंडन दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ काम करते और साथ में उठते-बैठते थे। दोस्ती इतनी पक्की कि घर आना-जाना भी लगा रहता था। लेकिन बीते कुछ समय से दोनों में मनमुटाव चल रहा था।
माथे पर चोट के निशान से शक गहराया, जांच में खुला राज
दरअसल, आदित्य टंडन की लाश जब बरामद हुई तो उसके सिर और माथे पर चोट के निशान थे। इसके चलते पुलिस को शक हुआ। शक के आधार पर घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और आस-पास पूछताछ शुरू की। पता चला कि आदित्य के दोस्त किशन साहू को घटना वाले दिन घटनास्थल के आसपास आते-जाते देखा। उसके हाथ में फावड़ा जैसा एक हथियार भी देखा गया।
बहन पर गलत नजर… सूअर और काला कहकर बनाया मजाक
इसी आधार पर उसे पकड़ा गया और फिर पूछताछ की गई। बाद में उसने सारी बातें कबूल कर लीं। उसके बताए अनुसार हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद हो गया। जांच-पड़ताल में यह भी पता चला कि किशन को शक था कि उसका दोस्त आदित्य उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। साथ ही उसके रंग को लेकर मजाक बनाता है और सूअर भी कहता है। इसी मजाक बनाने और बहन पर गलत नजर के शक पर आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। और लाश को बांध के पानी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। इधर मृतक युवक के घर मातम पसरा हुआ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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