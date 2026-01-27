गर्लफ्रेंड की हत्या कर तालाब में फेंकी थी लाश..., बॉयफ्रेंड ने कबूला गुनाह, मर्डर की क्या वजह?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में बॉयफ्रेंड द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा महज छह घंटे में कर दिया।

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में बॉयफ्रेंड द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा महज छह घंटे में कर दिया। पुलिस के मुताबिक, शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है।

तालाब में मिला थी लड़की की लाश पुलिस के अनुसार, 26 जनवरी को हरडुवा जलाशय के निकासी गेट के पास पानी में एक अज्ञात युवती का शव तैरते हुए मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच के दौरान पानी में तैरता एक कैरी बैग बरामद किया, जिसमें आधार कार्ड, चप्पल और अस्पताल की पर्चियां मिलीं। इन दस्तावेजों के आधार पर मृतिका की पहचान दुर्ग जिला में सुपेला भिलाक के रामनगर निवासी रूपा साहू (21 वर्ष)रूप में हुई।

परिवार बोला, शादी से कर रहा था इंकार जांच के दौरान मृतिका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि रूपा का प्रेम संबंध हरडुवा निवासी आनंद वर्मा (पिता राधेलाल वर्मा) से था। आरोपी शादी से लगातार इनकार कर रहा था। करीब तीन से चार महीने पहले भी युवती शादी की बात करने आरोपी के घर पहुंची थी, जहां उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया गया था। इसके बावजूद 25 जनवरी को वह पुनः आरोपी से मिलने पहुंची थी।

बॉयफ्रेंड ने कबूली गर्लफ्रेंड की हत्या की बात पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपी आनंद वर्मा ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 जनवरी को वह युवती को बाइक पर बैठाकर हरडुवा जलाशय ले गया। वहां उसने पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को पानी में ऊपर आने से रोकने के लिए उसने युवती की कमर में दो गमछों की मदद से एक बड़ा पत्थर बांधा और लाश को जलाशय में फेंक दिया।