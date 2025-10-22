छत्तीसगढ़ में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, घटना से पहले सोशल मीडिया पर लगाया था स्टेटस

संक्षेप: युवक ने मरने-मारने से पहले इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी थी। मर्डर और सुसाइड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी से हत्या-आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की फिर खुदकुशी कर ली। युवक ने मरने-मारने से पहले इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी थी। मर्डर और सुसाइड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

1 साल पहले हुई थी शादी घटना धमतरी जिले के करेली चौकी क्षेत्र के ग्राम हरदी की है। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक हिम्मत यादव (22 वर्ष) और उसकी पत्नी लक्ष्मी यादव (20-21 वर्ष) की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी। घटना से कुछ समय पहले युवक ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा था।

घटना से पहले स्टेटस में क्या लिखा? स्टेटस में लिखा- “मैं हिम्मत यादव, पत्नी लक्ष्मी यादव को जान से मार दिया हूं। कारण कुछ नहीं, बस उसकी मां-बाप की वजह से। अब मैं फांसी लगा रहा हूं।” इसके कुछ ही देर बाद युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर फांसी लगा ली।

पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल घटना की सूचना मिलते ही करेली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस आगे की विवेचना में जुटी हुई है।