In Chhattisgarh, a 67-year-old boyfriend murdered his 30-year-old girlfriend छत्तीसगढ़ में 67 साल के बुजुर्ग बॉयफ्रेंड ने 30 साल की गर्लफ्रेंड का क्यों किया मर्डर?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़In Chhattisgarh, a 67-year-old boyfriend murdered his 30-year-old girlfriend

छत्तीसगढ़ में 67 साल के बुजुर्ग बॉयफ्रेंड ने 30 साल की गर्लफ्रेंड का क्यों किया मर्डर?

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बुजुर्ग आशिक द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला का पति काफी समय से जेल में बंद है। इधर 30 साल की महिला की हत्या 67 साल के उसके प्रेमी ने कर दी है। जानिए वजह। 

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धमतरीMon, 25 Aug 2025 10:31 AM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में 67 साल के बुजुर्ग बॉयफ्रेंड ने 30 साल की गर्लफ्रेंड का क्यों किया मर्डर?

शक, अफेयर और मर्डर! छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से 67 साल के आशिक द्वारा 37 साल छोटी प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वजह शक होना बताया गया है। बुजुर्ग बॉयफ्रेंड को इस बात का शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी अन्य के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए उसने मौका पाकर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी।

पूरा मामला धमतरी जिले के करेली बड़ी चौकी इलाके का है। बुजुर्ग बॉयफ्रेंड का नाम जगन्नाथ मारकंडे है। वह हसदा गांव का रहने वाला है। पेशे से किसान जगन्नाथ के ऊपर 30 साल की अपनी प्रेमिका पुष्पा मारकंडे की हत्या का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध था। दरअसल महिला का पति बीती साल से जेल में बंद था। तब से जगन्नाथ का महिला के घर आना-जाना लगा रहता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां कम हुईं और प्रेम संबंध बढ़ने लगा।

मगर सब कुछ ठीक नहीं रहा। बुजुर्ग बॉयफ्रेंड को अपनी प्रेमिका पर शक होने लगा। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका किसी अन्य के साथ भी अवैध संबंध बनाए हुए है। जगन्नाथ ने इसी शक के चलते अपनी प्रेमिका की चाकू से गोद गोदकर हत्या कर दी। उसने महिला की पीठ और पेट पर कई वार किए। इस दौरान महिला का बेटा भी मौजूद था। उसने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां-बेटे को मगरलोड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।