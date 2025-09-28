In Chhattisgarh, 290 Naxalites were killed in 2024, 881 surrendered, and 1,090 were arrested. छत्तीसगढ़ में 2024 में 290 नक्सली मार गिराए, 881 सरेंडर, 1090 गिरफ्तार; जानिए 2025 का हाल, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़

छत्तीसगढ़ में 2024 में 290 नक्सली मार गिराए, 881 सरेंडर, 1090 गिरफ्तार; जानिए 2025 का हाल

गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सलमुक्त भारत: पीएम मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए देश में चलाए जा रहे इस अभियान पर अपडेट दिया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 28 Sep 2025 06:37 PM
छत्तीसगढ़ में 2024 में 290 नक्सली मार गिराए, 881 सरेंडर, 1090 गिरफ्तार; जानिए 2025 का हाल

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया- साल 2024 में छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार आई और नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ। साल 2024 में सबसे ज्यादा 290 नक्सलियों को मार गिराया। 881 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 1090 गिरफ्तार हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'नक्सलमुक्त भारत: पीएम मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत' पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए देश में चलाए जा रहे इस अभियान पर अपडेट दिया।

गृह मंत्री ने बताया, साल 2024 में छत्तीसगढ़ के अंदर 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया गया है। ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि नहीं मारना चाहिए। लेकिन, जो 290 मारे गए, क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए। जहां गिरफ्तारी संभव थी, वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं। इसके साथ ही 881 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है।

2025 के आंकड़ो को बताते हुए बोले- छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने का दूसरा साल, इसमें अब तक 270 नक्सलियों को मार गिराया गया। 680 गिरफ्तार किए गए हैं। आत्मसमर्पण का आंकड़ा देखिए 1225 लोगों ने सरेंडर किया है। भाजपा सरकार बनने के बाद इन सालों में न्यूट्रलाइज करने से सरेंडर करने वालों की संख्या कहीं अधिक है।

गृह मंत्री बोले- सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, नक्सलियों को अरेस्ट करने का, सरेंडर करने का। एक अच्छी पॉलिसी भी लेकर आए हैं, लेकिन जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने को निकलते हो, तो सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता। तब सुरक्षा बलों को गोली का जवाब गोली से ही देना होता है।

अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- 31 मार्च 2026 तक यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया और जब तक भारतीय समाज इस थ्योरी का वैचारिक पोषण, कानूनी समर्थन और वित्तीय समर्थन करने वालों को समझ नहीं लेता है, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ़ लड़ाई समाप्त नहीं होगी।

Chhattisgarh News Amit Shah

