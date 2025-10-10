IIIT student arrested for creating obscene photos of female students using AI tools in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ : IIIT का छात्र गिरफ्तार, AI टूल्स की मदद से 36 छात्राओं की बनाई थीं अश्लील फोटो, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़IIIT student arrested for creating obscene photos of female students using AI tools in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पुलिस ने नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की दर्जनों छात्राओं के फोटो को एआई ‘टूल्स’ की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदलने के आरोप में 21 वर्षीय एक छात्र को गिरफ्तार किया है। 

Praveen Sharma रायपुर, भाषाFri, 10 Oct 2025 11:10 AM
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पुलिस ने नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की दर्जनों छात्राओं के फोटो को एआई ‘टूल्स’ की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदलने के आरोप में 21 वर्षीय एक छात्र को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नवा रायपुर) विवेक शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि संस्थान के कुलसचिव (प्रभारी) डॉक्टर श्रीनिवास के जी की शिकायत के बाद सेकेंड ईयर के छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली को उसके पैतृक जिले बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

शुक्ला ने बताया, ‘‘मामला सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम संस्थान पहुंची थी। प्रबंधन ने बताया कि संस्थान के बॉयज हॉस्टल में रहने वाले अली ने कथित तौर पर ‘एआई इमेज जेनरेशन और एडिटिंग टूल्स’ की मदद से लगभग 36 छात्राओं के फोटो में छेड़छाड़ करके अश्लील तस्वीरें बनाई हैं।’’

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से शिकायतें मिलने के बाद संस्थान प्रबंधन ने इंटरनल जांच की थी और अली को संस्थान से सस्पेंड कर दिया गया तथा उसका मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जब्त कर लिया।

उन्होंने बताया कि बाद में कुलसचिव ने राखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि संस्थान के छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली ने एआई टूल्स का उपयोग कर कुछ छात्राओं की आपत्तिजनक और झूठी फोटो तैयार की हैं। कुलसचिव का आरोप है कि इस घटना से संबंधित छात्राओं एवं उनके परिजनों को सामाजिक-मानसिक क्षति पहुंची है तथा संस्थान की प्रतिष्ठा को भी अपूर्णीय क्षति हुई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संस्थान की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

उन्होंने बताया, ‘‘अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि छेड़छाड़ की गई फोटो सर्कुलेट या वायरल की गई हैं। प्रबंधन ने यह भी संकेत नहीं दिया है कि तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की गई हैं।’’

उन्होंने बताया कि ‘एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट’ तथा राखी पुलिस की जॉइंट टीम ने पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ के दौरान जॉइंट टीम के सामने इस घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

