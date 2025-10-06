if you raise the slogans of Sar Tan se Juda then neither the law nor the Hindus will spare you Dhirendra Krishna Shastri वह नारा लगाया तो ना कानून छोड़ेगा और ना इस देश के हिंदू: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़if you raise the slogans of Sar Tan se Juda then neither the law nor the Hindus will spare you Dhirendra Krishna Shastri

वह नारा लगाया तो ना कानून छोड़ेगा और ना इस देश के हिंदू: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

बाबा बागेश्वर के नाम मशहूर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 'सर तन से जुदा' के नारे को लेकर कहा है कि यदि यह लगाया गया तो कानून नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा यहीं नहीं रुके और यह भी कह डाला कि इस देश के हिंदू भी नहीं छोड़ेंगे।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, एएनआईMon, 6 Oct 2025 07:06 AM
बाबा बागेश्वर के नाम मशहूर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 'सर तन से जुदा' के नारे को लेकर कहा है कि यदि यह लगाया गया तो कानून नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा यहीं नहीं रुके और यह भी कह डाला कि इस देश के हिंदू भी नहीं छोड़ेंगे। 'आई लव मोहम्मद' मुहिम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह बात कही।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। यहां वह 4 अक्टूबर से 'श्री हनुमंत कथा' सुना रहे हैं। रविवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। इस दौरान जब उनसे आई लव मोहम्मद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए।

बाबा बागेश्वर ने कहा, 'कोई बुराई नहीं है आई लव मोहम्मद में। आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आप सर तन से जुदा का नारा दोगे तो ना कानून छोड़ेगा और ना इस देश का हिंदू छोड़ेगा।' भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मुहिम चलाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर उनका यह बयान वायरल हो गया है।

पिछले दिनों कानपुर में सबसे पहले आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर को लेकर आपत्ति जाहिर की गई तो इसका स्थान बदल दिया गया। इस दौरान एक अन्य पोस्टर को नुकशान पहुंचाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई तो कुछ अफवाहें फैल गईं। इसके बाद यूपी, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस और पोस्टरबाजी से विवाद पैदा हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस मुहिम को लेकर तनाव बढ़ा, जगह-जगह झड़पें और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।

