वह नारा लगाया तो ना कानून छोड़ेगा और ना इस देश के हिंदू: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

बाबा बागेश्वर के नाम मशहूर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 'सर तन से जुदा' के नारे को लेकर कहा है कि यदि यह लगाया गया तो कानून नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा यहीं नहीं रुके और यह भी कह डाला कि इस देश के हिंदू भी नहीं छोड़ेंगे।

बाबा बागेश्वर के नाम मशहूर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 'सर तन से जुदा' के नारे को लेकर कहा है कि यदि यह लगाया गया तो कानून नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा यहीं नहीं रुके और यह भी कह डाला कि इस देश के हिंदू भी नहीं छोड़ेंगे। 'आई लव मोहम्मद' मुहिम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह बात कही।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। यहां वह 4 अक्टूबर से 'श्री हनुमंत कथा' सुना रहे हैं। रविवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। इस दौरान जब उनसे आई लव मोहम्मद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए।

बाबा बागेश्वर ने कहा, 'कोई बुराई नहीं है आई लव मोहम्मद में। आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आप सर तन से जुदा का नारा दोगे तो ना कानून छोड़ेगा और ना इस देश का हिंदू छोड़ेगा।' भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मुहिम चलाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर उनका यह बयान वायरल हो गया है।