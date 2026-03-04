Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पत्नी ने नहीं दिया खाना तो पति बना हैवान! गले में फंदा लगाकर मार डाला; कैसे खुला मामला

Mar 04, 2026 06:33 am ISTलाइव हिन्दुस्तान रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बलोद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खाना ना परोसने पर एक शख्स हैवान बन गया। उसने फंदे से पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच में मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी ने नहीं दिया खाना तो पति बना हैवान! गले में फंदा लगाकर मार डाला; कैसे खुला मामला

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मानसिक रूप से बीमार (मंदबुद्धि) पत्नी के भोजन नहीं परोसने से नाराज पति ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तांदुला नदी किनारे शव मिलने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि वह बीमार थी और गिरकर उसकी मौत हो गई। हालांकि जांच के दौरान हत्या का खुलासा हो गया और मंगलवार शाम आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दरअसल मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम देवी नवागांव का है। यहां की रहने वाली सावित्री बाई निषाद (38) का 23 फरवरी की शाम तांदुला नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। इसके बाद 24 फरवरी की सुबह बालोद पुलिस, फॉरेंसिक और साइबर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। परीक्षण के दौरान पता चला कि महिला के गले में रस्सी लपेटकर उसकी हत्या की गई थी।

कबूल कर ली हत्या की बात

बालोद पुलिस ने जब मामले की जांच की और हत्या की पुष्टि हुई, तब भी आरोपी पति धर्मेंद्र निषाद (43) पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने बताया कि उसकी पत्नी मंदबुद्धि थी और बीमार रहती थी, संभव है कि वह गिरकर मर गई हो। उसने यह भी कहा कि गिरने के दौरान ही उसके गले में रस्सी फंस गई होगी। आरोपी के इस बयान के आधार पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद गहन जांच और लगातार पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली।

ये भी पढ़ें:कुल्हाड़ी से की पिता की हत्या, फिर मजे से खाई बिरयानी; छत्तीसगढ़ में खौफनाक कांड
ये भी पढ़ें:कौन हैं लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जिन्हें CG से बनाया कैंडिडेट
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ सदन के कैंटीन संचालक की लाश के किए थे टुकड़े, यमुना में फेंके 3 बैग

क्या गढ़ी कहानी

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी पिछले दो वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वह उसकी बुजुर्ग मां, बेटी और उसे खाना नहीं परोसती थी, यहां तक कि खाना भी नहीं बनाती थी। उसकी मां यदि पानी को छू लेती थी तो वह उसे फेंक देती थी। जब वह उससे बात करना चाहता, तो वह घर से निकल जाती थी। बिना बताए बार-बार पुलगांव (दुर्ग) स्थित अपने मायके चली जाती थी। इन बातों से वह परेशान था और मौका मिलते ही उसने उसे मौत के घाट उतार दिया।

नदी किनारे पत्नी का गला घोंटकर मार डाला

बालोद पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी के शौच के लिए घर से निकलते ही गांव के दूसरे रास्ते से खेतों के रास्ते तांदुला नदी किनारे पहुंचा। वहां अरहर के खेत के पास बंधी साड़ी को फाड़कर उसने रस्सी बनाया और उसी से पत्नी का गला घोंट दिया। वारदात के बाद वह तालाब में नहाकर घर लौट गया।

संदेह ना हो इसलिए रचा नाटक

हत्या के बाद आरोपी अपने ऊपर संदेह न हो, इसलिए गांव में रिश्तेदारों के यहां पत्नी को ढूंढने का नाटक किया। उसने अपने साले को फोन कर पूछा कि क्या उसकी पत्नी मायके गई है। शाम को गांव की महिलाओं ने झाड़ियों में महिला को देखा और इसकी सूचना उनके घर पहुंचाई। इसके बाद आरोपी अकेले नहीं गया, बल्कि गांव के रिश्तेदार तिलक राम निषाद के साथ मौके पर पहुंचा। वहां सावित्री को छूकर देखा और कहा कि वह अब जीवित नहीं है। इसके बाद उसने मोबाइल से फोटो लेकर गांव के सरपंच को भेजा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी।

कैसे बढ़ा संदेह

23 फरवरी की शाम जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो सावित्री की चप्पल पास में ही उल्टी पड़ी मिली। एक हाथ की चूड़ी टूटी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ की मुट्ठी में जमीन की घास और मिट्टी दबी हुई थी। संदेह के आधार पर बालोद टीआई शिशुपाल सिन्हा ने शव को कब्जे में लेकर रात भर जवानों की ड्यूटी लगा दी। दूसरे दिन जांच के बाद हत्या की पुष्टि हो गई।

बालोद एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होते ही बालोद थाने में बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति लगातार अपने परिवार, ग्रामीणों और पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से शाम को उसे जेल भेज दिया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।