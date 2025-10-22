छत्तीसगढ़ में खून से लथपथ मिलीं पति-पत्नी की लाशें, धारदार हथियार से किया गया वार; क्या वजह?
संक्षेप: सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर पति-पत्नी की लाशें खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के भेंड़ा गांव में बीती रात एक दंपति की हत्या हो जाने की खबर सामने आई है। सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर पति-पत्नी की लाशें खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
खाना खाकर सोए, फिर कभी उठे ही नहीं
मृतकों की पहचान गांव के ही रहने वाले दंपति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने रात को रोजाना की तरह खाना खाया और सोने चले गए थे। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों ने आवाज दी। तब तक कोई हरकत नहीं हुई। अंदर का नजारा देखकर घरवालों के होश उड़ गए। दोनों के शरीर पर तेज धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं।
हत्या की क्या वजह सामने आ रही?
घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के चलते यह वारदात की गई होगी।
डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी
घरघोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव में इस दोहरे हत्याकांड से दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।