स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, दुकानें सब पर असर, छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान क्यों; पूरा मामला
छ्त्तीसगढ़ में सर्वसमान ने बंद का ऐलान किया है। यह बंद पिछले दिनों कांकेर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बुलाया गया है। इसको कई संगठनों ने समर्थन दिया है।
बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कांकेर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। यहां एक शव को दफनाने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला हिंसक हो गया। हिंसा में कई लोगों को चोट आई थी। अब क्रिसमस डे के एक दिन पहले सर्वसमाज ने बंद का आह्वान किया है। इसका असर कांकेर, रायपुर और दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, ऑफिस के साथ दुकानों सब पर असर देखने को मिला है। हालांकि, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर के साथ ही अपातकालीन सेवाओं को चालू रखने का निर्णय किया गया है।
बता दें कि कांकेर के अमाबेड़ा इलाके में धर्म परिवर्तन करने वाले शख्स के शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद शव को बाहर निकालने की मांग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोगों को चोट आई थी। घटना में 20 से ज्यादा पुलिसवालों को चोट लगी थी।
लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन के विरोध में अब छत्तीसगढ़ के सर्वसमाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। इस बंद को आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार और चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी समर्थन दिया है। इस बंद का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा असर कांकेर और रायपुर में देखने को मिल रहा है।
क्या खुला और क्या बंद
सर्वसमाज के बंद के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। हालांकि, इस दौरान स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट संस्थान पूरी तरह बंद हैं। लेकिन अस्पताल, मेडिकल स्टोर के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। चाय-नाश्ता और बाकी दुकानों को भी पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया था, जिसकी वजह से दुकानें भी बंद चल रही हैं।
