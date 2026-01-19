Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़horrific bus accident in chhattisgarh 10 people killed govt announce compensation
छत्तीसगढ़ में भीषण बस दुर्घटना, 10 लोगों की मौत; सरकार ने सहायता राशि की घोषणा की

छत्तीसगढ़ में भीषण बस दुर्घटना, 10 लोगों की मौत; सरकार ने सहायता राशि की घोषणा की

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में एक भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कहा कि शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

Jan 19, 2026 03:12 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में एक भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कहा कि शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छत्तीसगढ के बलरामपुर जिले के पास रविवार को हुई एक भीषण बस दुर्घटना को राज्य सरकार ने अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक बताया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है तथा कई अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।

मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा

राज्य सरकार द्वारा इस दुर्घटना में मृत 10 व्यक्तियों के परिजनों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तथा घायल व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तत्काल राहत, बीमा तथा अन्य योजनाओं से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

घायलों के इलाज में कोई कमी न हो

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं और उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। साथ ही, दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करवाने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हरसंभव तथा प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार तालाब में गिरी, 3 की मौत
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्दनाक हादसा, पुल से गिरकर कार में लगी आग, 2 की जलकर मौत

घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया है। घायलों को निकटतम अस्पतालों में पहुंचाकर उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।