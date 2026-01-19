छत्तीसगढ़ में भीषण बस दुर्घटना, 10 लोगों की मौत; सरकार ने सहायता राशि की घोषणा की
छत्तीसगढ़ में एक भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कहा कि शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।
छत्तीसगढ के बलरामपुर जिले के पास रविवार को हुई एक भीषण बस दुर्घटना को राज्य सरकार ने अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक बताया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है तथा कई अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।
मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा
राज्य सरकार द्वारा इस दुर्घटना में मृत 10 व्यक्तियों के परिजनों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तथा घायल व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तत्काल राहत, बीमा तथा अन्य योजनाओं से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
घायलों के इलाज में कोई कमी न हो
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं और उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। साथ ही, दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करवाने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हरसंभव तथा प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया है। घायलों को निकटतम अस्पतालों में पहुंचाकर उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है।
