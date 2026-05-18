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एक नंबर पर सारी सर्विस, हाई टेक सुरक्षा; छत्तीसगढ़ को 400 इमरजेंसी गाड़ियों और फॉरेंसिक वैन की सौगात

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, भाषा
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को माना पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस की 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सर्विस' और मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की।

एक नंबर पर सारी सर्विस, हाई टेक सुरक्षा; छत्तीसगढ़ को 400 इमरजेंसी गाड़ियों और फॉरेंसिक वैन की सौगात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अल्ट्रा मॉर्डन 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सर्विस' और मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की है। अमित शाह रविवार देर शाम राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। यहां वह कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को माना पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस की 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सर्विस' और मोबाइल फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की।

अमित शाह ने 'डायल-112' की 400 गाड़ियां और 32 मोबाइल फॉरेंसिक लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि 'एक्के नंबर, सब्बो बर' (एक नंबर सभी के लिए) विषय पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और मेडिकल सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर तुरंत इमरजेंसी हेल्प उपलब्ध कराएगी।

400 गाड़ियों में स्मार्टफोन, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप

उन्होंने बताया कि इसके तहत शुरू की गई 400 गाड़ियों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी मदद से घटनास्थल की रियल टाइम निगरानी और तुरंत संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह सर्विस 24 घंटे चलेगी जिनमें जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली, वाहन का पता लगाने के लिए अल्ट्रामॉर्डन सिस्टम और फोन करने वाले की जगह का पता लगाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है।

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ऐसे ले सकते हैं मदद

राज्य के सभी 33 जिला केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। लोग फोन कॉल, मैसेज, ईमेल, बेवसाइट पर जाकर, व्हॉट्सऐप, चैटबॉट और 'एसओएस-112 इंडिया' ऐप के माध्यम से भी मदद ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि 32 मोबाइल फॉरेंसिक लैब प्रदेश में अपराध जांच को नई दिशा देंगी। इस पहल से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी।

65 लाख रुपए की मोबाइल लैब

एक मोबाइल फॉरेंसिक लैब की लागत लगभग 65 लाख रुपए बताई गई है जिसमें घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सहयोग, हाई क्वालिटी फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट के निशान की स्क्रीनिंग प्रणाली और बैलिस्टिक जांच किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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अधिकारियों ने बताया कि अब तक क्राइम सीन से सबूत लैब तक पहुंचाने में समय लगता था और रिपोर्ट आने में भी लेट होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक लैब के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, सबूत संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा।

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उन्होंने कहा कि आधुनिक 'डायल-112' सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक प्रयोगशाला के संचालन से प्रदेश में इमरजेंसी सर्विस की क्वालिटी में काफई सुधार होगा, क्राइम रिसर्च को नई गति मिलेगी और आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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