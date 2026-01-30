Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Holi special train will run between Chhattisgarh and Hazrat Nizamuddin, stoppages in these cities
छत्तीसगढ़ से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन; जानिए कब चलेगी, कहां रुकेगी

छत्तीसगढ़ से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन; जानिए कब चलेगी, कहां रुकेगी

संक्षेप:

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्पेशन ट्रेन में चार जनरल, सात स्लीपर, पांच थर्ड AC, एक सेकेंड AC, एक AC-प्रथम सह AC-द्वितीय, एक पावर कार, एक SLRD   सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्री सुविधाजनक यात्रा कर पाएंगे।

Jan 30, 2026 07:12 pm ISTSourabh Jain वार्ता
share Share
Follow Us on

आगामी होली के त्योहार पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने छत्तीसगढ के दुर्ग स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच दो-दो फेरों वाली होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को SECR के प्रवक्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन दुर्ग से एक और दो मार्च को सुबह 10.45 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन 11.10 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आगे उन्होंने बताया कि इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से दो और तीन मार्च को दोपहर 12.30 बजे रवाना होगी तथा अगले दिन शाम 18.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन का दोनों दिशाओं में 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इस दौरान इस ट्रेन को रायपुर, उसलापुर , पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, आगरा केंट और मथुरा स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात, 426 करोड़ से बनने वाली नई रेल लाइन को मंजूरी
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में 4 नक्सलियों ने हथियारों संग किया सरेंडर, घोषित था इतने लाख का इनाम
ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: आठ लाख के इनामी चार नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्पेशन ट्रेन में एक पावर कार, एक SLRD, चार जनरल, सात स्लीपर, पांच थर्ड AC, एक सेकेंड AC, एक AC-प्रथम सह AC-द्वितीय सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्री सुविधाजनक यात्रा कर पाएंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।