Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Hindustan Times Leadership Summit 2025: What is the Chhattisgarh government doing about Maoists?
HTLS में बोले CM विष्णु देव साय- 31 मार्च से पहले भी हो सकता है नक्सलवाद का खात्मा, 487 मारे गए

संक्षेप:

Dec 04, 2025 07:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
Hindustan Times Leadership Summit 2025: देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025' में बातचीत के दौरान बताया- “31 मार्च से पहले भी नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है।” बातचीत में आगे बताया, अब तक 487 नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने सरेंडर किए जाने वाले माओवादियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं समेत राज्य के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों के बारे में अपडेट्स दिए।

अब तक मारे जा चुके 487 नक्सली

सीएम साय ने बताया, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जैसे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते दिनों में 37 माओवादियों ने सरेंडर किया है। लगातार ऐसे लोग सरेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति है। उन्होंने बताया बीते 2 साल में 2336 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1853 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जिन नक्सलियों ने हथियार डालने से इंकार कर दिया, तो ऐसे लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बीते 2 साल में ऐसे नक्सलियों की संख्या 487 रही है।

माओवादियों के लिए क्या कर रही छत्तीसगढ़ सरकार?

पुनर्वास नीति के तहत चलाई जा रहीं योजनाओं और नक्सलियों के फिर से वापस उसी दलदल में न जाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसका सीएम साय ने जिक्र करते हुए बताया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसमें हर महीना 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने बताया, जगदलपुर में पंडूल कैफे खोला गया है। इस कैफे को सरेंडर करने वाले नक्सलियों द्वारा चलाया जाता है। वो लोग हमारी नीतियों से प्रभावित हैं।

घर बनाने और खेती करने के लिए दे रहे जमीन

हम ऐसे नक्सलियों को घर बनाने और खेती करने के लिए जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। गांव में खेती करने के लिए एक हेक्टेयर जमीन दे रहे हैं। वहीं शहरी इलाके में उन्हें घर बनाने के लिए करीब 4 डिसिमल जमीन मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर जो इनाम होता है, वो भी उन्हें ही दे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडूम जैसे आयोजन इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

