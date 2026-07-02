सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र जैसे हिन्दू प्रार्थना गाने के लिए नहीं कर सकते मजबूर, स्कूली बच्चों पर HC का बड़ा फैसला
हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र जैसे हिन्दू प्रार्थना गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों में गाए जाने वाले हिन्दू प्रार्थनाओं पर गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को हिंदू प्रार्थनाएं गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब्दुल सलाम रिज़वी और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राज्य सरकार के 12 जून के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और अन्य हिंदू प्रार्थनाएं करना अनिवार्य कर दिया गया था।
जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने राज्य सरकार का यह बयान दर्ज किया कि हालांकि सर्कुलर जून की शुरुआत में जारी किया गया था, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इस बयान को देखते हुए, कोर्ट ने याचिका बंद कर दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी कि अगर किसी बच्चे को प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे फिर से कोर्ट आ सकते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई जबरदस्ती उसके संज्ञान में आती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़ना अनिवार्य था
यह याचिका छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल सलाम रिज़वी, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक अहमद ने दायर की थी, जिन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सर्कुलर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में राज्य भर के सरकारी स्कूलों को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का पाठ कराने का निर्देश दिया गया था। इसमें महान हस्तियों की जीवनी पढ़ने, मिड-डे मील के दौरान भोजन मंत्र पढ़ने और छुट्टी से पहले गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़ने को भी अनिवार्य किया गया था।
किसी खास धर्म को बढ़ावा देने जैसा
याचिका में तर्क दिया गया था कि सर्कुलर ने धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है, "सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और शांति मंत्र को अनिवार्य रूप से शामिल करना सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा और किसी खास धर्म को बढ़ावा देने जैसा है। इसलिए, यह आदेश असंवैधानिक है।" याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि सर्कुलर उन छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहा जो धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते थे।
सर्कुलर सरकारी शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ
इसमें कहा गया, "यह आदेश न तो छूट देने का कोई तरीका बताता है और न ही उन छात्रों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो ऐसी धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं।" याचिका में आगे कहा गया कि सर्कुलर ने एक धर्म की प्रथाओं को दूसरों पर प्राथमिकता देकर धार्मिक तटस्थता बनाए रखने के राज्य के दायित्व से समझौता किया है। इसमें कहा गया, "सिर्फ़ एक धर्म से जुड़ी प्रार्थनाओं और मंत्रों को अनिवार्य करके और बाकी धर्मों को छोड़कर, सरकार धर्म के आधार पर एक तरह का भेदभाव और वर्गीकरण करती है, जो जायज़ नहीं है।" याचिकाकर्ताओं ने आरोप ल गाया है कि सरकार का यह सर्कुलर सरकारी शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।