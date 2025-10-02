छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड-ऑरेंज और यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और नालों का ओवरफ्लो होने की संभावना है। खनन क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भरी होंगी और नम मिट्टी के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।
बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रेड, 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 24 घंटे के लिए प्रदेश में गरियाबंद और धमतरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां बहुत भारी से सीमांत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, महासमुंद, बालोद और नारायणपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
उधर विभाग ने रायपुर, बलौदा बाजार, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और मोहला-मानपुर- अंबागढ़-चौकी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां तेज बारिश के साथ मेघगर्जन होने, आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। अचानक तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में सप्ताहभर से बारिश का दौर जारी है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। रायगढ़ और गरियाबंद में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।
मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहेगा प्रभाव
बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आने वाले 2-3 दिनों तक दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 और 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पिछले सप्ताहभर से हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बलौदाबाजार, बालोद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर आदि जिलों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से नदियों में जलस्तर में वृद्धि होगी और नालों का ओवरफ्लो होने की संभावना है। खनन क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भरी होंगी और नम मिट्टी के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। शहरों में सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित हो सकता है। रेल और सड़क मार्गों में बाधा आने, कृषि क्षेत्रों में फसलें गिरने और निचले इलाकों में कीचड़ भरी सड़कें और जलभराव होने की संभावना है। भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कमी आएगी और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने जनता से अपील की है कि बहते पानी में कभी भी न जाएँ और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहन चलाने से बचें। निचले पुलों को पार करते समय सावधानी बरतें।
